L'Olot suma un bon punt a Badalona (0-0)

L'Olot ha aconseguit esgarrapar un punt de la visita a Badalona aquesta tarda en un partit intens i amb alternatives però sense gols. Els de Raúl Garrido han dut la iniciativa en el joc però no han estat encertats de cara a porteria. En canvi, defensivament, tret d'una centrada-xut del local Albarrán que s'ha estavellat al pal, els garrotxins s'han mostrat molt segurs. Alan Baró, de cap al principi de la primera part i Alfredo amb un xut llunyà a la represa han gaudit de les millors ocasions per desfer la igualada. Eloi Amagat ha estat titular per primera vegada. L'empat permet els olotins se situen a 8 de la quarta posició i amb 6 punts d'avantatge respecte la promoció de descens.