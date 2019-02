L'Olot visita el Badalona amb il·lusió

A la Unió Esportiva Olot no li estan anant gaire bé els partits fora de casa en les últimes setmanes. L'última vegada que el conjunt garrotxí va sumar com a visitant va ser el 9 de desembre, quan va empatar 0 a 0 al camp de l'Ebro. Avui, a les 5 de la tarda, visiten el Badalona amb l'objectiu de trencar aquesta dinàmica. «Volem millorar en els partits de fora de casa, però tampoc donem excessiva importància al fet d'haver perdut com a visitants. Ara ens trobem millor com a locals i hem d'intentar transmetre fora de casa les mateixes sensacions que transmetem al nostre estadi», assegura Raúl Garrido.

El tècnic ha insistit molt en les rodes de premsa postpartit dels últims duels com a visitants en què l'equip fa moltes coses bé, però errors puntuals sempre l'acaben condemnant. «Hem de donar importància als petits detalls. Hi ha situacions concretes en les quals ens sentim incòmodes, hem de ser més intensos i estar connectats els 90 minuts, perquè fora de casa no ho estem sempre».

En el partit de la primera volta, l'Olot va guanyar 4 a 0 el Badalona, llavors entrenat per Ramon Calderé, el tècnic que va assolir l'ascens a Segona B amb el conjunt garrotxí fa dues temporades. Des de fa 4 jornades, l'exentrenador olotí ja no està al capdavant de l'equip i ara és Juanjo García qui dirigeix el conjunt badaloní. «Estan en una fase de recuperació després d'una mala dinàmica. S'estan començant a desenganxar del descens i tenen la motivació d'intentar superar-nos a nosaltres a la classificació», valora Garrido sobre el Badalona, que suma tres victòries consecutives, i una victòria davant l'Olot suposaria avançar el conjunt garrotxí a la classificació.



Iván Guzmán, baixa per sancióRaúl Garrido tindrà una baixa vital en el partit d'avui davant el conjunt de Juanjo García. Iván Guzmán ha estat sancionat dos partits després de veure una targeta vermella directa en el partit contra el Barça B i no podrà jugar contra el seu exequip. «És un jugador important. L'han castigat amb dos partits i no podem fer-hi res. Tenim altres jugadors bons i aptes, però evidentment m'agradaria poder tenir-lo a ell», lamenta el tècnic olotí.