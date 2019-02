Messi es destapa abans del clàssic amb tres gols que fulminen el Sevilla

L'argentí Leo Messi, decisiu amb tres gols i una assistència a l'uruguaià Luis Suárez, es va destapar en el triomf del Barcelona per 2-4 al camp del Sevilla, la qual cosa reforça el lideratge i permetrà arribar amb l'ànim molt elevat als clàssics d'aquesta setmana al Santiago Bernabéu. El Sevilla va fer un gran primer temps i va marxar amb 2-1 al descans amb gols de Jesús Navas i l'argentí Gabriel Mercado gràcies a la seva intensitat, encara que Messi ja havia aparegut per posar el momentani empat a u. L'astre argentí va emergir en la segona part per donar una victòria crucial al seu equip amb dos gols més i una assistència a Suárez, que va fer el 2-4 en el temps afegit.

Es mesuraven el Sevilla i el Barça en el seu cinquè capítol de la campanya i amb ànsies de revenja en els sevillans per les seves derrotes en la Supercopa d'Espanya (2-1) a Tànger, a la Lliga (4-2) al Camp Nou i en la tornada dels quarts de Copa, amb un dolorós 6-1 davant un sol triomf andalús (2-0), a la fi inútil, en l'anada copera. Els dos conjunts van sortir amb tot. Ernesto Valverde, malgrat la proximitat del clàssic de dimecres a la Copa, no va reservar ningú: va alinear el central francès Samuel Umtiti, que va reaparèixer després de la seva lesió pel seu compatriota Clement Lenglet, ex del Sevilla; al xilè Arturo Vidal al mig del camp per Sergi Roberto; i a l'extrem brasiler Philippe Coutinho en lloc del francès Ousmane Dembélé. Per la seva part, el tècnic local, Pablo Machín, va sorprendre escollint Wober i Rog als carrils, i va recuperar Banega a la sala de màquines.

El Sevilla va començar amb empenta i sense deixar-se impressionar pel potencial blaugrana, en una primera meitat molt moguda i sense un dominador clar, encara que la intensitat dels andalusos, molt més endollats que un Barça contemplatiu i en veure-les venir, i també el seu encert davant el gol els va concedir la seva recompensa ben aviat: al cap de 22 minuts va arribar l'1-0 de Jesús Navas, després d'un contraatac conduït per l'holandès Promes i Ben Yedder.

Els de Valverde, que no van acusar en excés el cop, van reaccionar, perquè a més mai li van perdre la cara al partit, i quatre minuts després van replicar per mitjà del seu astre argentí, Leo Messi, que, molt precís, va empalmar una assistència de Rakitic des de la dreta. Però la fe del Sevilla va ser clau perquè marxés al descans amb avantatge gràcies al gol de Mercado, als 42 minuts, després d'aprofitar un regal de Pablo Sarabia després d'un error en la sortida de la pilota de Ter Stegen.



Messi ho destrossa tot

El Barça es va veure obligat a fer un pas endavant: Valverde va canviar Sergi Roberto per Semedo i Dembélé per un desaparegut Arturo Vidal, i va encertar, ja que el seu equip, més dominador, va superar amb claredat un Sevilla castigat per les lesions de Mercado i Wober, substituïts per l'argentí Franco Vázquez i el camerunès Amadou.

Els homes de Machín amb prou feines van arribar amb claredat a l'àrea barcelonista, tot al contrari que els blaugranes, que, liderats per un majestuós Messi, van ser els que van disposar d'opcions de gol i no ho van desaprofitar: primer van avisar Dembélé i Suárez, fins que l'argentí, evidentment, va marcat el 2-2 als 67 minuts. Era el segon cop de geni de Messi, que es va desmarcar a l'interior de l'àrea per superar Vaclík després d'una jugada de Semedo.

El 10 blaugrana reservaria la traca definitiva per als darrers minuts, marcant una actuació sublim -una més-, d'aquelles que fan posar-se el pitet. Amb una altra fuetada, Messi va posar per primera vegada al seu equip per davant en el 85, després de recollir una rematada de Carles Aleñá dins de l'àrea per marcar amb una subtil vaselina. No content amb això, Messi va demostrar ser el més llest de la classe i, a més, en el temps afegit, va assistir a Luis Suárez perquè marqués i arrodonís la victòria amb el 2-4 davant un Sevilla que va donar la cara, però que es va anar diluint en el segon temps i perd la quarta posició. No es pot retreure res, perquè amb Messi així, el Barça és imbatible.