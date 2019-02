El Palamós no passa de l'empat davant del penúltim

Pas enrere del degà que persegueix l'objectiu d'atrapar una de les dues primeres places quan només resten onze jornades. Ahir, els de Salamero no van poder fer cap gol al conjunt més golejat de la Primera Catalana (47). El Palamós va empatar a zero al camp de l'Argentona, en un partit poc lluït i sense gairebé ocasions. I, si aquesta tarda el Girona B i el Vilassar de Mar guanyen, la distància entre aquests dos equips i el Palamós augmentarà.

La primera part va estar marcada pel joc al mig del camp i l'igualtat. Tot i això, superat el primer quart d'hora, Uri Vila des de la frontal de l'àrea va picar una falta que va impactar al pal dret de la porteria de l'Argentona.



El gol no arriba

A la represa, el tècnic visitant va introduir tres canvis de caire ofensiu per mirar d'inquietar al porter local Guillamat, però, ni a una ni a altra porteria hi va haver perill per poder marcar el gol decisiu. Cap dels dos conjunts se'n va sortir amb l'encert a porteria.

Amb l'empat aconseguit ahir al camp de l'Argentona, els gironins tancaran la 23a jornada de la lliga a la tercera posició de la classificació amb 39 punts. Coincidint amb l'aturada per les festes de Carnaval, el Palamós no tornara a jugar fins el proper diumenge 10 de març a casa davant el Can Vidalet en nou horari a les cinc de la tarda.