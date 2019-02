La remuntada s'escapa al final

Trencar la mala ratxa com a visitant sempre està bé, però haver-te de conformar amb un empat quan tenies la victòria a tocar ha de deixar un regust ben amarg. El Peralada-Girona B va empatar ahir davant del Vila-real B un partit que pràcticament ja tenia a la butxaca. Al temps afegit, els de Chicho deixaven escapar una meritòria remuntada de la manera més absurda. I és que José Suárez va deixar una pilota morta a la frontal de la petita que el rival Pepe Castaño no malbarataria. Una acció que no ha de tacar el bon joc que l'equip va oferir en un camp tant complicat com ho és el del filial groguet. Ni l'esperat debut de Juanma Boselli. L'uruguaià, que arriba cedit del Defensor Sporting de Monteviedo, va ser clau per marcar dos dels tres gols que els de Chicho van clavar als locals.

Posar-se a prova davant d'un equip amb pràcticament les mateixes característiques resulta més complicat del que un pot imaginar-se. Amb dues de les plantilles més joves de Segona B, el Peralada i el Vila-real B van iniciar un partit amb la màxima competitivitat. De qualitat, tampoc en faltava. El filial groguet ben aviat va obrir el marcador (min. 5) en una acció que a priori no havia de portar cap problema als xampanyers. Simón guanyava la defensa i també Suárez, creuant-li la pilota per superar-lo en la seva sortida. Rebre un gol tan aviat va fer espavilar els de Chicho que mitjançant transicions ràpides començaven a incomodar la defensa del conjunt local.

Boselli va lluir-se en els seus primers minuts de blanc-i-verd. Al minut 10, l'uruguaià col·locava una pilota dins l'àrea des de la frontal que Miguélez engaltava sense punteria i acabava perdent-se lluny del segon pal. Sense encert, però suficient per anar guanyant terreny a camp contrari. I també ocasions. Miguélez sorprenia Fuoli agafant el rebot d'una esfèrica que el porter refusava després d'un xut de Montes des de la frontal. La rematada, però, va ser massa fluixa i Fuoli la blocava estirant-se a la seva dreta.

Al minut 17, el Peralada veuria premi a l'estratègia en el primer córner del partit. Boselli va centrar amb molt bona intenció una pilota al cor de l'àrea que Ferraresi tocava amb el cap per enviar-la directe al fons de la xarxa. Encara que l'eufòria va durar poc perquè en la següent jugada el Vila-real B tornava a posar-se per davant al marcador amb un gol de Mario després de guanyar la cursa a Iago López i creuar-la al primer pal. Dues errades defensives i dos gols, costava de creure. Els de Chicho van seguir trencant les jugades del rival per pressionar-lo i atacar, amb solidesa al darrere. Abans del descans, Ivan va tenir-ho bé perquè el Vila-real B tanqués el seu partit sense punteria.

A la represa, els dos filials van sortir decidits a enllestir-ho ràpid. Andzouana va centrar una pilota a Miguélez cap al punt de penal però el davanter no va poder rematar-la. Immediatament, Migue va estar a punt de regalar l'empat al Peralada desviant una pilota de Maxi Villa amb el pit i enviant-la a córner de mil·límetre. El Vila-real B va fer-se fort per sorprendre els xampanyers, però la manca d'encert el va perjudicar. A la mínima que van poder, els xampanyers van remuntar amb gols d'Andzouana i Boselli que la defensa local acabava d'acompanyar dins la porteria. Al minut 67, el congolès rebia una centrada de Montes al lateral i des d'allà la va col·locar per enviar un xut creuat a la porteria de Fuoli, que també tocava Migue. Una altra errada va regalar el tercer. Boselli va creuar una pilota, que Migué tornava a tocar abans de superar al seu porter. Fos com fos, el Peralada tenia la remuntada. Només calia aguantar i Chicho va aprofitar per fer els canvis. De res va servir perquè al 91 Suárez deixava una pilota morta dins la petita que Pepe transformaria.