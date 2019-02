Àlex Rins supera Maverick Viñales en els segons tests de Qatar

Després de dominar amb mà de ferro la primera jornada d'entrenaments de Qatar, Maverick Viñales (Yamaha) va veure com era superat per Àlex Rins (Suzuki), per només 54 mil·lèsimes de diferència (1.54.593 a 1.54.650). Els pilots catalans es van intercanviar els papers, després de la primera posició de Viñales del dissabte. La tercera posició va ser per a un sorprenent Fabio Quartararo (Yamaha), que s'estrena a la categoria. Rins i Viñales, però, es van fer un fart de canviar-se el lideratge d'uns entrenaments que finalitzaran avui. Aquests tests es fan al circuit de Losail, l'escenari de la primera prova programada del Mundial, el pròxim 10 de març.

Danilo Petrucci (Ducati) i Marc Márquez (Repsol Honda) van fer el quart i el millor temps de la jornada, respectivament. El campió del món continua fent passes endavant en la recuperació de l'espatlla esquerra, i va realitzar cinquanta-set voltes amb un ritme considerable.

En sisena posició va acabar Aleix Espargaró (Aprilia), a més de mig segon. Andrea Dovizioso (Ducati) va ser vuitè; Pol Espargaró (KTM), desè; Joan Mir (Suzuki), onzè, i Tito Rabat (Ducati), catorzè. En ple procés d'aclimatació i recuperació de l'escafoide de la mà esquerra, Jorge Lorenzo (Repsol Honda) va finalitzar divuitè.