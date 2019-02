Anton Cooper destrona Koretzky en la Super Cup Massi de Banyoles

Anton Cooper (Trek Factory Racing) es va imposar en la categoria reina masculina de la Super Cup Massi de Banyoles, la prova que dona el tret de sortida al Mundial de BTT. El ciclista neozelandès va aconseguir acabar per davant del qui havia guanyat les tres últimes edicions de la prova banyolina, el francès Victor Koretzky (KMC-EKOI-ORBEA), en un final d'infart i que no es va decidir fins als últims metres.

Cooper ja va sortir amb la idea de guanyar, amb un ritme molt alt per posar contra les cordes els principals rivals. Un ritme que només van poder aguantar sis corredors més: Sam Gaze (Specialized Racing), Kortezky, Maxime Marotte (Cannondale Factory Racing), Stephane Tempier (Bianchi Countervail), Manuel Fumic (Cannondale Factory Racing) i el jove ciclista de Santa Coloma de Farners Jofre Cullell.

I el ritme fulgurant de la sortida no va decaure en cap moment, davant una afició que vibrava en cada instant amb el sacrifici dels ciclistes, que ahir van viure una prova molt exigent a causa de les altes temperatures a Banyoles, impròpies d'aquesta època de l'any. Això va fer que el número de set corredors que encapçalava la cursa en el principi es reduís a cinc en l'últim pas per la meta. Tot feia pensar que seria Kortezky qui revalidaria el títol de la prova banyolina. Però qualsevol cosa podia passar vista com era de competitiva la cursa. Finalment, va ser el neozelandès de 24 anys Anton Cooper. No va donar el braç a tòrcer i en un últim esforç va aconseguir distanciar-se del francès tot just vint metres, suficients per acabar creuant en primera posició la línia de meta amb sis segons d'avantatge respecte Koretkzy després de completar els 32 quilòmetres de la prova. El neozelandès va aconseguir un crono final d'1:28:06. Va completar el podi un altre francès, Maxime Marotte.

Finalment, el colomenc Jofre Cullell va acabar en una meritòria cinquena posició, aconseguint d'aquesta manera el triomf en la categoria sub-23 i arribant a meta ovacionat pels aficionats. Cullell va creuar la línia d'arribada a 45 segons del campió.

Els guanyadors d'ahir en les altres categories van ser: Carlos Canal en la primera prova de la categoria Júnior que es disputava a Banyoles, Francesc Barber (Cadet), David Puig (Màster 30), José Manuel Salguero (Màsters 40), Joan Antoni Asensio (Màsters 50), Armano Vidal (Màsters 60).

La prova Horse Categorie (fora de categoria) va posar a prova l'estat de forma de les grans estrelles del món de la BTT, i el públic banyolí no va faltar a la cita. Més de 10.000 ànimes van omplir tots els trams del circuit en una prova masculina que no es va decidir fins al final.

La propera cita de la Super Cup Massi tindrà com a escenari la població de Santa Susana, a la costa barcelonina, el 28 d'abril, mentre que la Copa Catalana de BTT tornarà el 10 de març.