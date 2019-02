Banyoles acollirà la Copa del Món de Triatló i el Campionat d'Espanya de rem

L'Ajuntament de Banyoles ha presentat avui el calendari d'esdeveniments esportius per aquest any 2019. El calendari inclou més de 50 competicions esportives que se celebraran durant tot aquest any no només a Banyoles, sinó a nivell del Pla de l'Estany. Entre les principals competicions, destaca la Copa del Món de Triatló, que se celebrarà el 7 i 8 de setembre a Banyoles; el Campionat d'Espanya de Rem, que es farà el 6 i 7 de juliol; o el Campionat d'Espanya de Natació en Aigües Obertes que es tornarà a celebrar a Banyoles, el cap de setmana del 15 i 16 de juny.

Aquestes competicions oficials comparteixen calendari amb altres de caràcter més popular com la Travessia de l'Estany, que es farà el 15 de setembre, o la Marxa Popular Ciutat de Banyoles, prevista pel 24 de setembre. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, ha destacat que "estem parlant d'un calendari molt complet que aglutina tant proves de caràcter social com proves de caràcter més competitiu ja sigui a nivell nacional, estatal i internacional i que donen un segell de qualitat a la ciutat". Jordi Congost ha remarcat que "en el calendari prioritzem esports pels quals tenim el segell com a destinació turística esportiva com són el rem, el piragüisme, la natació, la triatló i la BTT".

Per promocionar el calendari d'esdeveniments esportius, l'Ajuntament de Banyoles ha organitzat un concurs a Instagram. Sota el lema 'Viu l'esport a Banyoles', el concurs, que se celebrarà durant tot l'any, vol fer visibles les principals competicions i proves esportives que s'organitzen a la ciutat i podran participar-hi totes aquelles persones que publiquin a les xarxes socials fotografies d'aquestes competicions.