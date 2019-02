Isaac Viñales es queda sense puntuar en el debut al Mundial de Supersport

Problemes tècnics van impedir que Isaac Viñales (Kallio Racing) acabés la cita inaugural del Mundial de Supersport, disputada al circuit de Phillip Island (Austràlia). El pilot de Llançà, que va haver de sortir de la pista per esquivar De Rosa a la tercera volta, es va retirar a falta de tres voltes. La cursa, programada a setze voltes i amb una aturada obligatòria al pit lane per evitar la possible degradació dels pneumàtics, la va guanyar Randy Krummenacher (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team). El van acompanyar al podi final Cluzel (GMT94 Yamaha) i Caricasulo (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team). Héctor Barberá va acabar quart després de sortir des de la setena posició.



Bautista guanya a Superbikes

Tal com va passar dissabte en la primera cursa, Álvaro Bautista (Ducati) es va imposar en la categoria de Superbikes. El pilot espanyol va superar els britànics Jonathan Rea (Kawasaki) i Leon Haslam (Kawasaki).