El millor Bordils de Plata encarrila la permanència a casa

La seva fiabilitat a casa (set triomfs, un empat i una única derrota), i haver pescat quatre punts de visitant, han permès al Bordils tenir ben encarrilada la permanència a Divisió d'Honor Plata quan encara falten deu jornades per al final de la lliga. Els de Sergi Catarain, amb 19 punts, han igualat el millor registre que havia presentat el club en aquestes mateixes alçades de temporada, concretament l'equip que digiria Pau Campos el curs 2014/15. Ara, però, el Bordils té un partit pendent, el que jugarà contra el Port Sagunt el 24 d'abril, un roc a la faixa que pot disparar encara més els bons números que s'estan fent.

Sergi Catarain considera que ser forts a casa és una característica «de la majoria d'equips de la competició» i admet que aquesta temporada, havent perdut només un partit davant l'afició, contra l'Agustinos, «estem fent les coses molt bé». «La clau és ser competitius a tot arreu», afegeix, i posa l'exemple del Santoña i el Novás, que es troben en zona de descens, i que no han sumat res a fora. «La diferència entre nosaltres i el Santoña és que el Bordils ha fet quatre punts a fora i ells cap», subratlla.

Catarain, a més, recorda que aquest any l'equip ha hagut de suportar moltes lesions: Arnau Palahí i Prat encara estan fora de l'equip, mentre que Farrarons i Sergi Mach ja poden tornar a comptar. «Tenim la permanència ben encarrilada. Ja vam dir que contra el Palma del Río, dissabte, hi teníem poc a perdre i molt a guanyar. Aquesta situació ens permet treballar amb molta tranquil·litat perquè la distància amb el descens és de quatre punts més l' average». A diferència de la temporada passada, quan el Bordils va arrencar enfonsat a la classificació, aquest curs encara no ha caigut cap vegada en les tres últimes posicions i, de fet, ara té més a prop amb els seus 19 punts el sisè lloc (Cisne, 21) que marca la fase d'ascens a Asobal, que el descens (Santoña, 15).

«Un cop tinguem la permanència assolida, hem de mirar de sumar els màxims punts possibles. No crec que tinguem cap tipus d'opció de fer la fase d'ascens, però ja vam dir a la pretemporada que volíem fer història a l'handbol gironí, i per què no plantejar-nos superar el registre de 28 punts que és el rècord a final de temporada, i veure fins on arribem?», es pregunta el tècnic. Aquesta és la sisena campanya del Bordils a Plata, on va debutar el curs 2013/14 sent onzè.