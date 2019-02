Pedigrí UConn a Girona

Quin és el millor equip de la història del bàsquet femení? La resposta ràpida, i segurament encertada, seria «alguna de les seleccions nord-americanes que s'han emportat les medalles d'or en les darreres cites olímpiques». Però, als Estats Units, més d'un matisaria aquesta resposta per situar en l'esgraó més alt del podi la Universitat de Connecticut (UConn). Un equip que, després d'èxits anteriors en diferents etapes, entre el 2014 i el 2017 va encadenar 111 partits sense perdre a la NCAA (dos títols seguits fins a perdre en les semifinals de la Final Four tercer any) entrenat pel veterà Geno Auriemma, també seleccionador nord-americà en els tres últims Jocs Olímpics (tots acabats amb medalles d'or per a les americanes), i del qual va formar part la nova aler de l'Spar Citylift Girona, Gabby Williams. L'exjugadora d'UConn es va entrenar ahir a la tarda per primer cop a Fontajau, un pavelló que el seu antic entrenador, Auriemma, i excompanyes seves a la universitat com Breanna Stewart van conèixer el setembre del 2015 en un amistós entre la selecció nord-americana i l'Spar Citylift Girona.

La llista de jugadores professionals d'alt nivell i campiones olímpiques que han passat per les mans de Geno Auriemma a la Universitat de Connecticut és inacabable. Entre d'altres, Sue Bird, Diana Taurasi, Tina Charles, Maya Moore, Stefanie Dolson, Bria Hartley o Breanna Stewart. I entre totes aquestes estrelles, la nova aler de l'Uni Girona és una de les úniques sis jugadors de la història d'UConn que ha aconseguit superar els 1.000 punts i els 1.000 rebots amb la samarreta de la universitat. Willams va jugar quatre temporades a UConn, arribant tots els anys a la Final Four de la NCAA amb dos títols en els seus dos primers cursos. En total, 151 partits amb un espectacular balanç de 148 victòries i 3 derrotes.

Gabby Williams va arribar a UConn la temporada 2014/15, després de destacar a la seva Nevada natal, on combinava el bàsquet amb l'atletisme (es va quedar a prop d'anar als Jocs de Londres amb salt d'alçada), reclutada per un Auriemma que ja havia encadenat dos títols (2013 i 2014, el segon any sense perdre cap partit). En els dos primers anys de Williams a Connecticut, les jugadores de Geno Auriemma encadenen dos títols més amb ella aportant al voltant de 8 punts i 5 rebots per partit en un equip on destacaven jugadores que ja havien aconseguit els dos títols anteriors: Kia Nurse, Morgan Tuck o la mateixa Breanna Stewart que al final del segon any de Williams marxaria a la WNBA com a número 1 del Draft (ara és companya de la gironina Marta Xargay al Dinamo de Kursk després de guanyar el títol amb Seattle Storm i ser nomenada MVP de la lliga professional nord-americana aquest passat estiu).

Ja sense Breanna Stewart, el curs 2016/2017 Gabby Williams agafa més protagonisme a UCoon enfilant-se fins als 14 punts i 8 rebots per partit en un equip que semblava anar disparat cap al seu cinquè títol universitari consecutiu. Però, ja a la Final Four, i mentre als Estats Units tothom donava el títol per fet i l'únic dubte era si les jugadores d'UConn s'atrevirien a deixar plantat Donald Trump en la recepció oficial en protesta per les seves polítiques racials, Mississipi State les va deixar fora de la final per un ajustat 66-64.

La temporada passada, Gabby Williams va tornar a arribar a la Final Four de la NCAA i, encara que es van quedar un altre cop sense títol, la trajectòria universitària de la nova aler de l'Spar Ciytlift Girona li va valer ser escollida per Chicago Sky en el número 4 del draft de la WNBA.