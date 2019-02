El ral·li Costa Brava tornarà a tenir la base al centre de Girona el 15 i 16 de març

La 67ena edició del ral·li Moritz Costa Brava, la prova automobilística més important per a cotxes clàssics d'Espanya, té ja gairebé ultimats tots els seus detalls. La prova que organitza RallyClassics serà la primera de les nou que són puntuables per al Campionat d'Europa FIA de Vehicles Històrics, a més de ser la cursa d'obertura dels campionats d'Espanya i de Catalunya de Ral·lis per a Històrics, tant en velocitat com en regularitat.

En aquesta edició, els participants del ral·li hauran de completar un recorregut total de 481,54 km, dels quals 139,95 serà de velocitat, dividits en 10 trams. Encara que no ha finalitzat el període d'inscripció, la gran campanya de promoció gestionada per RallyClassics però per sobre de tot el gran interès que hi ha en tota Europa per participar en aquesta mítica prova de l'europeu de ral·lis, que compta ni més ni menys que amb 66 anys d'història, està donant com a resultat un ritme d'inscripcions realment elevat, fins avui 170 equips, que sembla indicar que la xifra final en el moment del tancament podria arribar a les 190 unitats.

Tal com ha succeït en les últimes edicions, la base del ral·li estarà situada a la ciutat de Girona (La Copa i Domeny-Fontajau), amb l'Hotel Gran Ultonia com a base administrativa. Després de les verificacions administratives i tècniques, l'itinerari començarà el divendres dia 15, a partir de les 15h45 per als Legend (i a les 17h30 la resta d'equips), des del podi situat a l'Avinguda Ramon Folch gironina. Aquesta primera etapa serà gairebé com un aperitiu, 1 tram a doble passada, "Els Àngels" (15,678 km), la primera passada encara amb la llum del dia i la segona completament nocturna, amb un total 31,356 km de velocitat.

La segona etapa i la més llarga de la prova, dissabte 16 de març, arrencarà aviat al matí (8 hores), per a disputar d'una tirada els primers quatre trams de la jornada: "Osor" (12,231 km), "Collsaplana" (16,135 km), "Grions" (10,195 km) i "Cladells" (15,737 km). Un reagrupament i posterior assistència d'1 hora en la zona Domeny-Fontajau de Girona serà l'avantsala del segon bucle, que constarà d'una segona passada pels trams disputats al matí, per a finalitzar aquesta 67 edició del Rally Moritz Costa Brava en el podi de l'avinguda Ramon Folch, des d'on va començar la cursa, a partir de las 18h35.

Una de les característiques més destacades d'aquesta prova torna a ser la seva especial llista d'inscrits, amb una participació tant nacional com internacional de primer nivell que fan d'aquesta prova, sens dubte, una de les cites més esperades de l'any. Coneguts i importants pilots faran de nou acte de presència en aquesta 67 edició: 'Lucky' (Lancia Delta Integrale), Valter Christian Jensen (BMW M3), Ville Silvasti (Lancia Rally 037), Heinz-Walter Schewe (Porsche 911 SC), Ernie Graham (Ford Escort), Carlo Fiorito (BMW 2002), Adam Marsden (Audi Quattro), Anders Johnsen (Porsche 911 RS), Mats Myrsell (Ford Sierra Cosworth), Jean-François Berenguer (BMW M3), Antonio Parisi (Porsche 911S), etc. Entre la llarga llista de pilots nacionals hi ha Daniel Alonso (Ford Sierra Cosworth 4x4), Vicente Cabanes (Opel Manta GT/E), Alex Sasplugas (Porsche 911 SC), Jordi Ventura (VW Golf GTI), Enric Xargay (BMW 2002), etc., als quals s'hi afegeixen molts dels millors especialistes en Regularitat. Antonio Zanini, tres vegades guanyador del Rally Costa Brava en la seva versió de velocitat, estarà present amb un Fiat 131 Racing per a commemorar el 40 aniversari de la seva victòria el 1979, a bord del Fiat 131 Abarth oficial.