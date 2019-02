Rosell sosté davant el tribunal que «no va haver-hi comissions» ni cap delicte

L'expresident del Futbol Club Barcelona Sandro Rosell ha afirmat aquest dimarts davant la Secció Primera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional que els contractes que va signar amb la seva societat Uptrend Unlimited i pels quals la Fiscalia sol·licita 11 anys de presó per delictes de blanqueig, van ser legals i es van emmarcar en la normalitat del negoci dels drets del futbol. "Aquí ni hi ha pilota ni botiga per comprar-la. No va haver-hi comissions, només una retribució a la meva empresa", ha assenyalat.

Rosell, que ha rebutjat contestar a les preguntes de la Fiscalia perquè entén que l'acusació està plena d'"errors i falsedats", ha contestat així al seu lletrat en relació a l'absència de delicte que diu que hi ha en la tasca d'intermediació que va fer amb la seva empresa Uptrend Unlimited entre la saudita ISE i la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) per comprar i explotar 24 partits amistosos de la selecció el 2006.

Segons ha afirmat, no va demanar mai al llavors president de la CBF, Ricardo Terra Teixeira que li pagués cap tipus de comissió per la signatura d'aquell contracte com que tampoc el mateix Teixeira a ell. Va ser una negociació, segons ha dit, que es va allargar sis mesos i en la qual ell treballava per a ISE i que es va saldar quan va acordar amb la CBF la compra dels drets audiovisuals per 1,15 milions d'euros per partit, i va doblar així el contracte que la Confederació tenia anteriorment.

"El contracte va ser bo per a tothom. La CBF va doblar els seus diners, nosaltres vam cobrar la nostra retribució i també per a ISE, que els números no els sé, però em sembla que va duplicar o triplicar", ha declarat.