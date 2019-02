Derrota del Bàsquet Girona a Pamplona per un ajustat 73-70

La segona fase comença amb mal peu per al Bàsquet Girona que ha deixat escapar una bona oportunitat de guanyar a la pista d'un Navarra que ha sentenciat el partit amb un triple del base català Carles Marzo a 20 segons del final del partit. Amb els habituals problemes de l'equip entrenat per Quim Costa en els atacs estàtics, Jordi Trias no ha pogut ser desequilibrant en atac, tot i repartir 7 assistències i agafar 7 rebots només ha tirat 4 cops (2 punts), i l'encert en els últims minuts de Sergi Costa i Henry Bolton no ha estat suficient per derrotar un Navarra que no s'ha posat nerviós quan els gironins li han remuntat els 15 punts d'avantatge i ha acabat guanyant en el cara o creu final.

El tercer quart ha estat una autèntica muntanya russa, perquè després d'haver-se arribat al descans amb quatre punts d'avantatge pel Navarra (36-32, gràcies en bona part a l'encert del veterà Iñaki Narros amb 13), el Bàsquet Girona s'ha quedat aturat amb una sola cistella en més cinc minuts. Els navarresos ho han aprofitat per marxar de 15 punts en el marcador amb un 49-34 que ha encès totes les alarmes a la banqueta de Quim Costa. La reacció ha arribat de la mà d'un encertat Sergi Costa i, si abans havia estat el Girona qui tenia problemes per anotar, llavors ha passat a ser el Navarra, on Narros no ha jugat més després del descans, a qui se li ha fet de nit en atac. Un triple de Bolton ha situat els gironins a només tres punts encara en el tercer quart (49-46) i, ja en el darrer període, un contracop del veterà Alzamora ha permès als gironins posar-se per davant en el marcador per primer cop en molts minuts (51-53).

Amb el marcador igualat, el partit s'ha encaminat a un cara o creu final amb Sergi Costa i Henry Bolton com a arguments ofensius del Bàsquet Girona ha acabat caient del costat local. Un triple de Leo Cizmic i bàsquet de 6 metres de Sergi Costa a poc més d'un minut per acabar ha deixat el resultat en un ajustat 68-67, però, quan només faltaven 20 segons pel final i després que el Girona fallés dos tirs en un mateix atac, un triple del base català del Navarra Carles Marzo ha deixat el partit a les mans de Navarra (71-67). Quedaven encara no 20 segons, i enmig d'un munt de temps morts, dos tirs lliures de i un triple de Sergi Costa, a 7 segons del final, han acabat deixant el marcador en 73-70 tot l'agònic intent d'empatar d'Alfons Alzamora amb un triple a la desesperada i els dos tirs lliures fallats per Curcic ja amb el temps esgotat.