El Duatló de Girona arriba diumenge a la seva sisena edició

Girona acollirà diumenge, dia 3 de març, la sisena edició del Duatló de Girona Tradeinn, organitzada per l'entitat Triatló Girona Costa Brava Tradeinn. Aquest serà el primer any que la prova formarà part del Campionat Nacional de Catalunya per categories.

El duatló es dividirà en 7,5 km de cursa (5 km a l'inici i 2,5 km al final) i 25 km de bicicleta. El tram de cursa a peu es desenvoluparà pel parc de la Devesa i el tram ciclista sortirà de l'aparcament del Pavelló Municipal Girona-Fontajau en direcció a Sant Gregori. La prova comptarà també amb una duatló infantil. Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins demà, dijous 28 de febrer.