El Girona inicia a Pamplona el camí per tornar a tenir un equip a LEB Or

Set anys després de la renúncia del Sant Josep a seguir competint a la LEB Or (es va acomiadar un 27 d'abril de 2012 a Melilla, perdent per un contundent 98-70), un altre club, el Bàsquet Girona, inicia avui (20.30) a Pamplona el camí per tornar a dur la ciutat a la segona categoria del bàsquet masculí espanyol. Els de Quim Costa obren la fase d'ascens de LEB Plata en tercera posició i un bon balanç de 6-4 contra els equips de la conferència est que també s'hi han classificat. Ara els venen per davant dotze jornades contra els sis equips que formaven, en la primera fase, a la conferència oest. El Navarra, que va ser-ne el líder, comença, però en un discret novè lloc, perquè només acredita 4 victòries i sis derrotes. Té, per tant, molt menys marge d'error que els gironins.

El Girona ha tingut deu dies per preparar l'hora de la veritat. Quim Costa explicava ahir que «hem evitat jugat al grup de baix i això és positiu, perquè no és fàcil afrontar una competició en què, de dotze equips, en baixen sis, el 50%». Dit això va explicar que «de moment ens hem tret aquest neguit i ara jugarem pel més bonic, que és assolir un ascens. Lluitarem per estar a les cinc primeres places que donen accés al play-off». Qui el proper 11 de maig acabi líder aquesta fase pujarà directament, mentre que del segon al cinquè es jugaran dos llocs més a LEB Or en una eliminatòria directa a doble partit.

El Girona, que té tota la plantilla al complert, haurà d'estar atent avui a dos veterans com l'expivot ACB i exinternacional Eduardo Hernández Sonseca (Madrid, Gran Canaria, Joventut, Bilbao) i a un clàssic de la LEB Or com Iñaki Narros. «Haurem d'imposar un ritme molt alt perquè aquests dos jugadors no el puguin seguir», va apuntar Costa a l'hora d'analitzar el partit. Sovint, en l'anterior fase, el tècnic del Bàsquet Girona alertava que els rivals tenien un potencial físic, sobretot al joc interior, superior al del seu equip. Això, però, avui no passarà. «Per primera vegada no ens trobarem un equip que sigui físicament superior, tenim la mateixa força física. Veurem qui pot acabar imposant el seu bàsquet», va detallar.

En el seu primer any a LEB Plata el club de Marc Gasol ha aconseguit classificar-se per la fase d'ascens després d'una millora progressiva a mida que avançava la conferència est i a l'arribada de Jordi Trias, una peça determinant que també pot ser la clau que obri la porta de l'ascens.