Llibertat sense fiança per a Sandro Rosell

Llibertat sense fiança per a Sandro Rosell

L'Audiència Nacional ha deixat en llibertat amb mesures cautelars però sense fiança l'expresident del Barça Sandro Rosell. El tribunal ha acordat la llibertat després que el seu lletrat, Pau Molins, sol·licités dilluns passat la "llibertat immediata" en la primera sessió del judici contra ell. L'expresident del Barça estava privat de llibertat des del maig de 2017 i la fiscalia sol·licita per a ell 11 anys de presó pels delictes de blanqueig de capitals i organització criminal. El tribunal, presidit per Consuelo Espejel, també ha deixat en llibertat provisional el seu soci, l'advocat Joan Besolí. Això vol dir que podran completar el que queda de judici en llibertat. Avui, però, hauran de tornar a la presó per signar i llavors ja quedaran lliures.