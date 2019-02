La Diputació aportarà 360.000 euros al MIC entre les edicions de 2020 i 2023

El MIC Football (i des de fa uns anys també amb la seva versió de bàsquet) seguirà a les comarques gironines almenys fins el 2023 després que aquest matí la Diputació i els organitzadors hagin signat un protocol d'intencions que es traduirà amb la signatura del nou conveni una vegada s'hagi constituït l'ens amb els resultats de les eleccions municipals del maig. La Diputació augmenta la seva inversió en el MIC, que entre els anys 2020 i 2023 serà de 90.000 euros per edició, per un total de 360.000. "És una xifra que ens fa sentir còmodes i que ens permet donar resposta a les necessitats del MIC", ha apuntat el president de la Diputació, Miquel Noguer.

El MIC es va començar a celebrar a Canàries el 2001, però des del 2002 s'ha consolidat i ha crescut a les comarques gironines, agafant molts pobles de la Costa Brava i arribant a comarques com La Selva, el Gironès, l'Alt i el Baix Empordà. El president de MIC Sports, David Bellver, ha assegurat que "no ens podríem trobar còmodes a cap altre lloc del món" que no fossin els municipis gironins i ha subratllat que "vam aterrar aquí per quedar-nos-hi".

El MIC 2019 es disputarà coincidint, com és habitual, amb la Setmana Santa, entre els dies 17 i 21 d'abril. En futbol s'estrenaran dues noves seus, a Peralada i Vilablareix. La inauguració serà com la temporada passada a l'estadi de Vilatenim de Figueres.