València: primer obstacle a saltar

L'Spar Citylift Girona arriba a la Copa amb l'aval de les 16 victòries consecutives que encadena en Lliga, on no perd des del passat 3 de novembre; el reforç moral de les dues remuntades en l'Eurocup contra el Moscou i el Szekszard hongarès (aquesta última a la pròrroga davant 3.000 espectadors a Fontajau); i el privilegi, en definició del mateix Èric Surís, de comptar amb 11 jugadores professionals per primer cop en tota la temporada. Sobre el paper, el protagonisme de l'Uni a Vitòria s'hauria d'allargar més enllà del duel de quarts de final contra el València al pavelló de Mendizorrotza (17.00), però la història de competicions com la Copa està plena de favorits que cauen abans del que tothom espera. Per això, ja des d'abans de marxar ahir al matí de Girona, Èric Surís s'ha encarregat de recordar a tothom que no toca parlar del Perfumerías Avenida, ni tan sols de la hipotètica semifinal del dissabte contra el vencedor duel entre el Cadí La Seu que capitaneja la gironina Geo Bahí i les amfitriones de l'Araski. «La Copa és una competició amb molta màgia i en la qual pots caure al primer partit, però també pots guanyar-la», va dir Surís, que té clar que el València, amb jugadores amb molt d'ofici com Anna Gómez o Maria Pina, és el rival més perillós dels quatre que li podien tocar en aquests quarts de final. I, a l'altre costat, mentre Surís podrà comptar tant amb Shay Murphy com amb la recentment incorporada Gabby Williams, el tècnic del València, Rubén Burgos, no podrà comptar amb Joy Adams. «Davant una plantilla com Girona tenim moltes vies d'aigua per tapar, hem de fer el millor partit de la temporada i encara així no seria fàcil guanyar-les», assegurava Burgos.