El MIC seguirà creixent a Girona

El MIC celebrarà per Setmana Santa la seva 19a edició, de les quals divuit s'hauran disputat a les comarques gironines. Unes setmanes abans que la pilota comenci a rodar per 34 seus de futbol i 7 de bàsquet, els organitzadors del torneig i la Diputació de Girona van firmar ahir una declaració d'intencions que garanteix que el torneig seguirà a les comarques fins, almenys, el 2023. «No ens podríem trobar còmodes a cap altre lloc del món, vam aterrar a Girona per quedar-nos-hi», va assegurar el president de MIC Sports, David Bellver, durant l'acte d'ahir. La Diputació, que aquest any aporta 75.000 euros a l'esdeveniment, incrementa l'ajuda fins als 90.000 per a les edicions de 2020, 2021, 2022 i 2023, per una inversió total de 360.000.

El MICFootball, que l'any passat va batre el rècord amb més de 900 partits jugats i 372 equips participants, de 42 països dels 5 continents, se celebrarà del 16 al 21 d'abril amb nou categories, des de sub12 fins a sub19, en masculí f-7 i f-11; i en sub19, en femení f-11. Després de reunir 112 equips d'11 països el 2018, el MICBasketball, que es disputarà del 18 al 21 d'abril, comptarà amb partits de categories masculines i femenines, repartides entre U14, U16 i U18. Aquest any s'estrenen dues noves seus en futbol, Peralada i Vilablareix.

Miquel Noguer va recordar que «aquest any tornarem a veure els millors jugadors joves del món, que competiran enfrontant-se a equips de casa nostra a les 34 seus de futbol i 7 de bàsquet repartides per quatre comarques (Alt i Baix Empordà, la Selva i Gironès)». Seran més de 7.000 futbolistes que vindran des de països d'arreu del món. Noguer va afegir que «és l'oportunitat per a molts joves jugadors d'enfrontar-se als grans clubs amb ànim competitiu, com es va demostrar l'any passat, quan, en categoria juvenil, van arribar dos equips de casa nostra i el Llagostera es va endur finalment el títol de campió després de derrotar a la tanda de penals el Girona».

El MIC genera sobre el territori un impacte econòmic superior als 11,5 milions d'euros, segons els seus promotors. En aquest sentit, Juanjo Rovira, el seu director, va explicar que «sempre he dit que em vull jubilar fent el MIC a les comarques de Girona». Rovira va explicar que els han plantejat exportar el torneig fora d'Espanya . «Hi ha coses que s'estan estudiant als Estats Units i a la Xina, i també a l'Índia. Aquest és un torneig de referència a Espanya i moltes localitzacions es posen en contacte amb nosaltres», afirma. Però des del MIC asseguren que «nosaltres tenim memòria i quan tot just estàvem començant ens van acollir a Girona i hem crescut aquí».