El Bordils cau a Zamora

El Bordils ha perdut a la pista del Zamora (34-24) en un partit en el qual els blanc-i-verds han començat dominat per 0-3 però, de mica en mica, els locals han anat retallant distàncies fins a posar-se per davant el marcador amb el 9-8 i, a partir d'aquí, ja no abandonarien el lideratge.

Al descans, els castellans ja dominaven per sis gols (17-11) i, tot i que els de Catarain han aconseguit retallar diferències en els primers minuts de la segona part (21-18) han acabat perdent de 10 gols (34-24).