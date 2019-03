Cop d´autoritat del Barça al Bernabéu

El FC Barcelona ha tornat a convertir la gespa del Santiago Bernabéu en el jardí de la seva casa després de guanyar per segona vegada en quatre dies al seu etern rival (0-1) gràcies a un gol de Rakitic que permet als blaugrana tirar el llaç al Campionat Nacional de Lliga i destapar les costures del campió d'Europa, al qual se li consumeix la il·lusió aquesta temporada.

Ha bastat amb un gol de Rakitic, en l'equador de la primera part, perquè l'equip d'Ernesto Valverde conquisti el feu blanc per quarta vegada consecutiva en Lliga. Un costum que parla molt malament de l'amor propi dels blancs.

Eliminats de Copa en el mateix escenari i davant el mateix oponent, LaLiga sembla una quimera per a un sobrepassat Solari. No hi ha idees ni arguments que puguin girar el rumb d'un Madrid que ha tornat a sortir ferit.

Tot ha sortit bé per un Barça que ha jugat pausat, al 80% de les seves capacitats i conscients que fins i tot haver perdut una batalla no els hagués distanciat massa del seu objectiu primordial. Luis Suárez i Messi, que va ser el millor del partit, van avisar en primera instància als de casa.

Fitxa tècnica

Reial Madrid, 0 - FC Barcelona, 1 (0-1, al descans).

Reial Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Casemiro (Isco, min. 75), Modric, Kroos (Fede Valverde, min. 55); Bale (Asensio, min. 61), Benzema i Vinicius.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (Semedo, min. 90), Rakitic, Arthur (Vidal, min. 70); Messi, Dembele (Coutinho, min. 77) i Luis Suárez.

Gols: 0 - 1, min. 26, Rakitic.

Àrbitre: Undiano Mallenco (C.Navarrès). Ha amonestat amb tarja groga Busquets (min. 2) i Lenglet (min. 63) pel FC Barcelona i a Ramos (min. 61), Asensio (min. 82) i Carvajal (min. 89) pel Real Madrid.

Estadi: Santiago Bernabéu. 78.921 espectadors.