A evitar més ensurts

Els problemes, i l'angoixa fins als darrers segons, de veure's a la vora del precipici en el partit de quarts de final de dijous contra el València faciliten molt la feina d'Èric Surís que, sense necessitat de dir gairebé res, farà entendre a les seves jugadores, i a l'entorn, que encara no ha arribat l'hora de parlar de la final de Copa. Per aspirar el títol primer cal superar avui el Cadí La Seu (13.00) en una històrica semifinal catalana en què les pirinenques, amb la gironina Geo Bahí de capitana i referent dins i fora de la pista, tenen poc a perdre i molt a guanyar. Abans de marxar cap a Vitòria, la jugadora més experimentada que hi ha aquests dies al pavelló de Mendizorrotza, Laia Palau, deia que encara que l'Uni arribés a la cita en plena dinàmica de victòries l'equip havia anat «just» en els últims partits i que esperava que «anem creixent durant la competició i agafant confiança».

I la veritat és que el partit de dijous va ser un autèntic exemple d'aquest «anar just». En una autèntica batalla de nervis, l'Uni va sortir viu del xoc del València sense deixar veure, en cap moment, el bàsquet alegre que li és propi des de l'arribada de Surís a la banqueta. Però, per molt petita que veiessin la cistella, les jugadores de l'Uni van acabar derrotant el València en una victòria que ha de servir per agafar aquella confiança de la qual parlava Laia Palau abans de sortir de Girona. «No hem fet el nostre millor partit, però ja estem a semifinals i segur que ara millorarem», deia, just després del duel de quarts de final, una altre dels pesos pesants del vestidor gironí, Rosó Buch.

L'escorta de Mataró parlava de «millorar» i, sense cap mena de dubte, apujar les prestacions serà obligatori per a l'Spar Citylift Girona aquest migdia contra un Cadí La Seu que arribarà a la cita amb la moral pels núvols. Les pirinenques ja vivien com una festa la seva participació en la Copa després d'anys de quedar-se'n a les portes i, a sobre, dijous van derrotar les amfitriones, Araski, en un partit que semblava perdut després de la sortida a tota màquina de l'equip de Vitòria (11-24, al final del primer quart i 66-60 al final).

El gran partit d'Andrea Vilaró, 21 punts, es va emportar tots els titulars de la victòria catalana, però atenció a la feina prop de cistella de la gironina Bahí, 13 rebots (7 en l'últim quart), que des de fa sis anys és una peça clau per explicar les bones temporades a Lliga Femenina-1 del Cadí des d'una petita ciutat del Pirineu a la que les americanes sense saber gairebé a on van. «En el Cadí ningú està per sobre de les altres, encara que l'Andrea Vilaró hagi destacat molt la resta també hem aportat; crec que amb un grup humà com el del Cadí les coses ens han de sortir bé», explicava la capitana del rival avui de l'Uni en una entrevista a Cronómetro de rècords.