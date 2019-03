L´Uni jugarà la final de la mà d´una excepcional Reisingerova

Julia Reisingerova. Aquest és el nom propi de la victòria de l'Uni en les semifinals de la Copa a Vitòria en un partit que ha estat diferent en els minuts, que tampoc han estat tants (omés 17), en que la pivot txeca ha estat en pista que no pas en els que no ha estat. Amb 10 punts, Reisingerova ha estat clau en el bon primer quart gironí (22-14) i ho ha tornat a ser, encara més, quan ha tornat a la pista a mitjans del tercer quart, just abans que un triple de Yurena Díaz posés el Cadí per davant 42-43), quan ajuda per l'encert en el tir exterior de Shay Murpjhy han deixat sense resposta el Cadí. Al final 80-60 amb 26 punts, 8 rebots i 35 de valoració que ha marxat de la pista de Mendizorrotza escoltant com l'afició gironina li cantava MVP, MVP...

Les jugadores de l'Spar Citylift Girona han començat el partit amb les idees molt clares. Recordaven bé el que havia passat dijous contra el València i no volien que la història es repetís. Joc alegre, transicions ràpides i, sobretot, moltes pilotes interiors a Nadia Colhado i, després Julia Reisingerova, quan calia jugar en estàtic. La pivot txeca ha fet un recital de com acabar les jugades prop de cistella, ja fos després de rebre d'esquenes i fer un bon moviment o després de continuacions rebent les assistències de Laia Palau, i ha fet 10 punts en el pocs més de cinc minus que ha estat en pista en el primer quart (22-14).

Veure's 8 punts a sota en el marcador no ha posat nerviós al Cadí, ja li havia passat dijous contra l'Araski, i va acabar guanyant. Aquest cop, la reacció pirirenca ha tingut un nom propi: Irati Etxarri. La jove aler pivot basca se sent com a casa al Mendizorrotza, fins la temporada jugava a l'Araski, i la seva energia, per al rècord als dos taps que ha posat a Williams i Murphy, ha tornat al partit al Cadí contra un Uni que, amb Reisengerova a la banqueta amb dues faltes, problemes per anotar en els primers minuts del segon quart.

Un triple d'Andrea Vilaró ha posat les pirinenques per davant en el marcador per primer cop en tot el partit (30-31). Èric Surís no ha deixat de fer canvis buscant recuperar l'encert que ha acabat apareixent de la mà de Shay Murphy. Un parell de triples consecutius de la veterana tiradora californiana han permès l'Uni obrir una petita escletxa de 7 punts: 40-33, que han estat només 4 al descans (40-36.

Els problemes per anotar de l'Spar Citylift Girona no s'han solucionat amb el pas pels vestidors. Almenys de manera immediata. Les gironines han necessitat més de quatre minuts del tercer quart per anotar la seva primera cistella i no la fer cap de les jugadores amb que Èric Surís havia començat la segona meitat. El bàsquet ha estat, de Julia Reisingerova que ha tornat a la pista que no havia tornat a trepitjar des del seu espectacular primer quart.

La pivot txeca ha anotat a primera pilota que li ha arribat a les mans i la seva aparició en pista ha estat igual de determinant del que ho havia estat en el primer quart. Amb la diferència que, aquest cop, els punts interiors de la txeca han vingut acompanyats per l'encert en el tir exterior de Shay Murphy. L'impacte de Resingerova a dins té un doble efecte perquè, més enllà dels punts que ella pugui anotar, força que les ajudes de les exteriors del Cadí hagin de ser més llargues.

I amb una mica de temps per tirar, Shay Murphy és letal. Un parell de triples de Murphy van acabar permetent que l'Uni aconseguís el seu màxim avantatge del partit fins aquell moment (56-43). Amb 10 punts de marge per entrar en el darrer quart (60-50), l'Uni no s'ha deixat sorprendre pel Cadí i ha gestionat bé la victòria fins al final amb Reisengerova d peça determinant que, a quatre minut del final (70-55), se'n va anar cap a descans entre els crits d'MVP de l'afició gironina i els aplaudiments de tots els costats de Mendizorrotza amb independència de quin equip fossin aficionats.