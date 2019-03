El Barça va tornar a convertir el Santiago Bernabéu en casa seva després de guanyar per segona vegada en quatre dies al seu etern rival (0-1) gràcies a un gol de Rakitic que permet als catalans donar un cop d'autoritat al campionat de lliga. Un resultat que també destapa les costures del campió d'Europa, a qui se li envà la il·lusió aquesta temporada.

El segon clàssic de la setmana també se'l va endur el Barça. N'hi va haver prou amb un gol de Rakitic, en l'equador de la primera part, perquè l'equip de Valverde conquerís l'estadi blanc per quarta vegada consectutiva en lliga. Un costum que parla molt malament de l'amor propi dels merengues, que només els queda una bala per jugar aquesta temporada: la Champions.

Eliminats de Copa al mateix escenari i davant del mateix oponent, la lliga sembla una quimera per al sobrepassat Solari. No hi ha idees ni arguments que puguin girar el rumb d'un Madrid que va tornar a sortir masegat. Tot va sortir bé per a un Barça que va jugar amb pausa, al 80% de les seves capacitats i conscients que fins i tot havent perdut la batalla no els hagués distanciat en excés del seu objectiu primordial. Luis Suárez i Messi, que va ser el millor del partit, van avisar en primera instància als de casa. Vinicius, per la seva banda, va ser l'únic que va treure del sopor als de Chamartín.

El brasiler ho va intentar, però només això, perquè -de moment- segueix barallat amb la definició per a discussió d'uns i altres en aquest Madrid d'entreguerres. Això tampoc val, sobretot si el teu rival és el Barça i troba la motivació que sembla faltar als de Solari. Modric va provar sort amb una rematada de cap, però Ter Stegen ni es va inquietar.

Va ser llavors quan el Barça va trobar l'escletxa en la defensa del Reial Madrid. Amb Ramos trasbalsat i Varane fora de lloc, Sergi Roberto va posar la catifa vermella a Rakitic i el croat no va fallar al cor de l'àrea. Primer va controlar amb l'exterior i acte seguit la va picar per sobre de Courtois, que no va sortir ben parat del seu primer «Clàssic».

El gol va relaxar uns blaugrana que van trobar els seus millors combinacions a partir d'aquest moment. Messi i Suárez van ser suficients per controlar l'envit fins al descans. A partir d'aquí van canviar les tornes. Els blaugranes van jugar més i millor amb el rellotge davant la impotència del Madrid, que no sabia a què jugar.

El joc local estava en blanc i no hi va haver una sola passada entre línies que traiés l'equip de la mediocritat. Mentre que Arthur i Busquets controlaven el mig del camp malgrat que el de Badia jugués amonestat des del minut 2 i sí hi havia problemes, Piqué i Lenglet no van deixar peu als dubtes.

Luis Suárez va perdonar en un mà a mà, exigit per Ramos i l'ombra de Courtois, i Dembélé va tirar fora una contra que va marxar per molt poc. Fins Messi va lamentar no haver marcat el segon en el temps de descompte. En els de casa, ni l'aire fresc d'Isco va poder canviar l'escenari. El malagueny, un mes després, va tornar a vestir-se de curt.

Però ni la màgia d'Isco, ni l'ànsia de Marc Asensio van canviar la sort del Reial Madrid, que segueix sense saber cap a on es dirigeix. Per contra, el Barça surt del Bernabéu amb una nova victòria i el llaç sobre la Copa. El triomf dona 12 punts de renda -més el golaverage- al conjunt blaugrana, que té tots els números per conquistar la seva segona Lliga consecutiva.



96 Clàssics guanyats pel Barça

Després dels dos partits guanyats aquesta setmana al Santiago Bernabéu, dimecres a la Copa del Rei i ahir a la Lliga, el Barça ha superat al Madrid en el balanç històric de Clàssics 84 anys després. Els blaugrana sumen 96 victòries en duels directe per 95 del conjunt blanc. També hi ha hagut 51 empats. Mentrestant, el Madrid és l'equip que més gols ha marcat, un total de 403, quatre més que el Barça que amb el d'ahir en suma 399.