Una final de Copa entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida. El menú d'aquest migdia al Mendizorrotza de Vitòria, un pavelló i una ciutat on es respira bàsquet des de fa molts anys, és exactament el mateix de les tres últimes finals de Copa. I també de Lliga. L'Uni no guanya el títol d'una competició espanyola des de la Supercopa del 2016, a Fontajau, amb un equip liderat per Chelsea Gray i amb Miguel Ángel Ortega a la banqueta, però des de l'arribada del tècnic de l'Hospitalet a Salamanca tots els títols han anat cap a terres castellanes. Avui, l'Uni ho tornarà a intentar i ho farà amb el millor equip de la seva història després del (nou) pas endavant fet pel club aquest estiu amb les arribades de Palau, Murphy o Hampton.

Un equip que, el passat desembre, ja va ser capaç de passar per sobre de l'Avenida en el partit de Fontajau. Aquella victòria, però, va fer reaccionar l'Avenida, que va convèncer Ortega perquè tornés del seu any sabàtic a Escòcia i es posés al capdavant d'un equip que, a sobre, l'han reforçat amb el fitxatge d'una jugadora d'alt nivell com Jewell Lloyd.

Ahir, l'Avenida es va classificar per a la final amb la recepta Ortega. És a dir, aclaparant el seu rival en una fase determinada dels partits per agafar un renda que ja no deixen escapar, en aquest cas el parcial de 21-3 que va encaixar el Gernika en el segon quart, i dessprés administrant bé les diferències amb l'experiència de jugadores com Sílvia Domínguez, Givens, Robinson... Al final, victòria de l'Avenida per 74-46 poques hores després que l'Spar Citylift Girona hagués aconseguit el seu bitllet amb una convincent victòria contra el Cadí La Seu (80-60) en un gran partit de la pivot txeca Julia Reisingerova. Avui, nova versió del clàssic entre Girona i Salamanca.

Julia Reisingerova. Aquest és el nom propi de la victòria de l'Uni en les semifinals de la Copa a Vitòria en un partit que es pot dividir entre els minuts, que tampoc van ser tants (només 17), en què la pivot txeca va estar en pista i els que va descansar a la banqueta. Amb 10 punts, Reisingerova va ser determinanr en el bon primer quart gironí (22-14) i ho va ser de nou, encara més, quan va tornar a la pista a mitjans del tercer quart, just abans que un triple de Yurena Díaz posés el Cadí per davant (42-43), quan ajudada per l'encert en el tir exterior de Shay Murphy van deixar sense capacitat de resposta el Cadí. Al final 80-60 amb 26 punts, 8 rebots i 35 de valoració per a Reisingerova, que va marxar de la pista de Mendizorrotza escoltant com l'afició gironina li cantava MVP, MVP...

L'experiència de dijous

Les jugadores de l'Spar Citylift Girona varen començar el partit amb les idees molt clares. Recordaven bé el que havia passat dijous contra el València i no volien que la història es repetís. Joc alegre, transicions ràpides i, sobretot, moltes pilotes interiors a Nadia Colhado i, després Julia Reisingerova, quan calia jugar en estàtic. La pivot txeca va fer un recital de com acabar les jugades prop de cistella, ja fos després de rebre d'esquenes i fer un bon moviment o després de continuacions rebent les assistències de Laia Palau, per acabar amb 10 punts en el pocs més de cinc minuts que va estar en pista en el primer quart (22-14).

Veure's 8 punts a sota en el marcador no va posar gens nerviós el Cadí, ja li havia passat dijous contra l'Araski, i va acabar guanyant. Aquest cop, la reacció pirinenca va tenir un nom propi: Irati Etxarri. La jove aler pivot basca se sent com a casa al Mendizorrotza, per alguna cosa fins la temporada passada jugava a l'Araski, i la seva energia, per al record els dos taps que vaposar a Williams i Murphy, va tornar al partit el Cadí contra un Uni que, amb Reisengerova a la banqueta amb dues faltes personals, va tenir molts problemes per anotar en els primers minuts del segon quart. Un triple d'Andrea Vilaró va posar les pirinenques per davant en el marcador per primer cop en tot el partit (30-31).

Èric Surís no va deixar de moure la banqueta buscant recuperar l'encert que va acabar apareixent de la mà de Shay Murphy. La veterana tiradora californiana està decidida a marxar a casa amb un títol i un parell de triples seus van permetre a l'Uni obrir una petita escletxa de 7 punts: 40-33, només 4 a la mitja part (40-36).

Tirs alliberats per a Murphy

Després del descans, les gironines varen necessitar més de quatre minuts del tercer quart per anotar la seva primera cistella i no la va fer cap de les jugadores amb què Èric Surís havia començat la segona meitat. El bàsquet va ser, de qui si no havia de ser, de Julia Reisingerova, que no havia tornat a trepitjar la pista des del seu espectacular primer quart. La pivot txeca va anotar en la primera pilota que li va arribar a les mans i la seva aparició va ser igual de determinant del que ho havia estat en el primer quart.

Amb la diferència que, aquest cop, els punts interiors de la txeca varen arribar acompanyats per l'encert en el tir exterior de Shay Murphy. L'impacte de Resingerova prop de cistella va tenir un doble efecte perquè, més enllà dels punts que ella pugui anotar, força que les ajudes de les exteriors del Cadí hagin de ser més llargues. I amb una mica de temps per tirar, Shay Murphy és letal. «Contra equips com Girona o Salamanca necessitaríem 6 jugadores per arribar a tot arreu, hem d'escollir...», reconeixia al final del partit del partit el tècnic del Cadí, Bernat Canut

Un parell de triples de Murphy van acabar permetent que l'Uni aconseguís el seu màxim avantatge del partit fins aquell moment (56-43). Amb 10 punts de marge per entrar en el darrer quart (60-50), l'Uni no es va deixar sorprendre pel Cadí i va trencar definitivament el partit amb Reisingerova de peça determinant que, a quatre minuts del final (70-55), se'n va anar cap a descansar entre els crits d'MVP de l'afició gironina i els aplaudiments de tots els costats de Mendizorrotza amb independència de quin equip fossin aficionats.