No hi ha sort a Fontajau

El Bàsquet Girona ha perdut en un partit molt igualat davant el Peixe Gallego (63-70) i que no s'ha decidit fins als instants finals. D'aquesta manera, els de Costa encara no saben el que és guanyar en la fase d'ascens a LEB Or i se situen amb un balanç de sis victòries i sis derrotes.

No hi ha hagut cap equip que hagi aconseguit un avantatge prou còmode per afrontar el partit amb tranquil·litat. Si un equip marxava a certs punts, l'altre tornava a igualar el duel. Però el duel s'ha posat costa amunt pels locals en els últims minuts i, tot i que ho han intentat fins al final, no han pogut capgirar el resultat i brindar una victòria a l'afició de Fontajau.