La falta d´encert condemna el Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona va perdre en un partit molt igualat davant el Peixe Galego (63-70) i que no es va decidir fins al final. Ja ho havia dit Quim Costa en la prèvia del partit que per poder guanyar, el Bàsquet Girona havia de concedir poques facilitats en el tir exterior i estar atents en tancar el rebot defensiu. Això es va complir. Ahir els gallecs només van anotar dos triples i tan sols van capturar 3 rebots ofensius. Però el problema no va ser la defensa, sinó la falta d'encert en atac. La derrota fa que els de Costa se situïn amb un balança de sis victòries i sis derrotes fase d'ascens a LEB Or.

En uns primers set minuts de quart sense gairebé interrupcions, sense faltes, temps morts o pilotes que marxaven fora, els gironins van agafar avantatge al marcador gràcies a una bona defensa, que concedia pocs llançaments fàcils, i els tirs exteriors dels cosins Costa en atac (14-9). En canvi, el joc interior no acabava de funcionar. Això va fer que els visitants fessin un parcial de 0-8 en els últims minuts de període per agafar una diferència de tres punts al final dels primers 10 minuts (14-17).

No va ser fins a l'inici del segon quart que els de Quim Costa van poder anotar des de la curta distància. Cuéllar, amb un 2+1, empatava el partit a 17. Després, un altre 2+1, aquest cop convertit per Alzamora, tornava a posar els gironins per davant (22-21) quan s'havien jugat tres minuts del segon període. Va ser llavors quan va aparèixer un encertat Cizmic per anotar el set punts següents de l'equip de Fontajau per posar el 29-27 en l'equador del quart. Però el cert és que el partit va ser molt igualat durant la primera meitat, prova d'això és l'empat a 35 al descans.

No va ser fins després del descans que va aparèixer Jordi Trias anotant sis punts consecutius que, sumats als dos que havia fet Barry abans, feien un parcial de 8 pels locals, i marxaven de cinc en el marcador (43-38).

Els gallecs es van tornar a posar per davant quan faltava poc més d'uns minuts per finalitzar el tercer quart (48-49), però Cizmic amb una cistella passada deixava els locals per davant que encararien l'últim període amb un mínim avantatge en el marcador (50-49). Tot estava obert.

Els locals van trigar tres minuts en anotar en l'últim quart. Va ser de la mà de Cosialls, l'encarregat de posar el 52-52 al marcador. Cap dels dos equips aconseguia tenir un avantatge prou còmode per afrontar el final del partit amb tranquil·litat. Dos triples consecutius de Bolton tornaven a posar els de Costa per davant (58-56). Però el signe del partit es va capgirar quan els gallecs van posar-se a quatre punts quan faltava un minut i mig pel final (60-64). Tot i intentar-ho, no hi va manera de poder reduir aquest desavantatge. Al final, derrota per set punts de marge (63-70), la diferència més àmplia que tindria un dels dos equips en tot el partit.