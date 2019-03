Un altre títol cap a Salamanca

«El futbol és un esport on juguen 11 contra 11 i sempre guanyen els alemanys». La mítica frase de l'exfutbolista Gary Lineker pot servir molt bé per explicar el que va passar ahir a Vitòria. L'Spar Citylift Girona arribava a la Copa avalat per una ratxa de 16 victòries consecutives en Lliga, reforçat moralment després de dues grans remuntades europees a Fontajau i amb la millor, i més llarga, plantilla que ha tingut en la seva història. Una carta de presentació que no va servir per marxar de Mendizorrotza evitant haver de recòrrer al tòpic, per molt que sigui cert, de «cada vegada estem més a prop» per buscar la vessant a haver perdut la tercera final de Copa consecutiva contra un Perfumerías Avenida que, a l'hora de la veritat, va tornar a guanyar fent exactament el mateix de cada any. Sense canviar ni una sola línia del seu llibre d'estil. Dures en defensa, contundents prop de cistella amb l'enèsim MVP d'Erika de Souza i, sobretot, penalitzant qualsevol petita errada del rival. A l'altra costat un Uni que, amb jugadores com Núria Martinez (espatlla) i Nadia Colhado (lligaments de la mà dreta) minvades físicament a més de Reisingerova que es va regirar el genoll en el segon quart, no va ser capaç d'acabar amb la ratxa d'aquesta espècie de Rei Mides rupestre del bàsquet femení espanyol en què s'ha convertit Miguel Ángel Ortega, que converteix tot el que toca en títols. Tres lligues i tres copes ha guanyat per a l'Avenida el tècnic català des que va ser destituït a l'Uni el març del 2016. «Sap greu perquè un dels objectius pels quals estic aquí, aquesta temporada, és per ajudar Girona a guanyar algun títol i de moment no ha pogut ser», explicava ahir Laia Palau, que no podria amagar en la seva cara la coïssor d'una derrota que, també, va significar el darrer partit amb la samarreta de l'Spar Citylift Girona d'una Shay Murphy que no va tenir precisament el comiat que havia somiat ni personalment, amb zero punts, ni col·lectivament, amb el Perfumerías Avenida guanyant el seu vuitè títol d'una competició que, de moment, més enllà de bons caps de setmana en ciutats de l'atractiu de Vitòria per als seus aficionats, segueix sent molt garrepa per a l'Uni.

Jugar contra el Perfumerías de Miguel Ángel Ortega és un repte basquetbolístic però, sobretot, físic. L'equip castellà és molt dur, especialment prop de cistella, on jugadores com Erika de Souza sumen punts per pura força i pel talent i l'experiència de saber utiltzar aquesta força.

Oferir una bona capacitat de resposta a aquest físicde l'Avenida va ser el principal problema de l'Uni en un primer quart en què després de solucionar amb dos triples de Núria Martínez i Keisha Hampton l'ensurt inicial de la sortida castellana (0-7) el partit no es va desequilibrar fins a l'aparició en pista de De Souza. La veterana pivot brasilera va castigat molt l'Uni amb la seva contundència prop de cistella sumant 10 punts en un tres i no res sense fallar cap tir (17-24, final del primer quart).

T'agradi o no, encara que pensis que el teu bàsquet ideal és un altre, per guanyar l'Avenida s'ha de provar d'igualar la seva consistència física. I dues de les jugadores més capacitades de l'Uni per intentar-ho són Julia Reisingerova i la nouvinguda Gabby Williams. Les dues varen brillar en un bon segont quart de les gironines amb la pivot txeca recordant la seva exhibició de la semifinal contra el Cadí i la nord-americana anotant com encara no ho havia fet des de la seva arribada a Girona, a banda d'impartir un clínic de com es defensa al pal baix davant d'una autèntica especialista a sumar punts prop de cistella com Elonu.

L'Uni havia fet un pas endavant, tot i els problemes físics de Reisingerova, que es va revinclar el turmell, i la segona falta personal de Colhado, però l'Avenida és un equip amb molta experiència. Ple de jugadores amb moltes hores de vol que, un cop van veure com les gironines no les deixaven anotar fàcil prop de cistella, van saber aprofitar algunes pèrdues de pilota de l'Uni per anar a sumar des de la línia de tirs lliures. En aquest context, un triple de Krisi Givens va posar l'Avenida 9 punts per davant, màxima diferència amb 34-43, però un triple final de Bea Sánchez va deixar el marcador al descans en 37-43.

En els primers minuts del tercer quart, l'Avenida va treure profit de la superioritat física d'Elonu davant la defensa de Shay Murphy, aquí va marxar de 10 punts amb un 39-49, però el retorn a la pista de Gabby Williams va taponar aquesta via d'aigua i el partit es va tornar a igualar tot i que un triple d'Eldebrink i un bàsquet final de Goree (novament l'Avenida penalitzant una pilota perduda de l'Uni) va permetre que les castellanes entressin en el darrer quart amb nou punts de diferència (54-63).

La situació era complicada, però l'Uni no va perdre la cara al partit, superant inconvenients com la quarta falta personal de Colhado, encara en el tercer quart, i l'evidència que el genoll de Reisingerova havia dit prou. A menys de quatre minuts per acabar, Ortega va demanar un temps mort. El seu equip anava 7 punts per sobre en el marcador i no ho acabava de veure clar (64-71). Però, en pista, Ortega tenia jugadores com Sílvia Domínguez o De Souza que ni de lluny es varen posar nervioses a l'hora d'acabar d'assegurar la victòria (71-79).