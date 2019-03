Julia Reisingerova no jugarà demà amb l'Spar Citylift a Lió

La factura de la Copa de Vitòria, en que l'Spar Citylift Girona va perdre la final per tercer any consecutiu, s'allargarà a l'Eurocup on demà al vespre l'equip gironí té un partit transcendental a la pista del Lió on arribarà minvat físicament. El cas més greu és el de Julia Reisingerova que no ha viatjat a França pel dolor que té al genoll després de regirar-se'l en la primera meitat de la final contra el Perfumerías Avenida. La pivot txeca no té cap lesió greu, però no podrà jugar demà a la pista de l'actual líder de la lliga francesa en una absència que encara agafa més rellevància pel fet que Leia Dongue no està inscrita en la competició europea per un excés de passaports extracomunitaris. Així, Surís només podrà comptar demà amb tres interiors: Colhado, Hampton i Bea Sánchez comptant que una d'elles, la pivot brasilera, no està en les seves millors condicions físiques igual que la base Núria Martínez.

"La plantilla està minvada físicament perquè tenim tres jugadores tocades just abans de jugar contra el líder de la lliga francesa, que és la més física d'Europa, però anímicament l'equip està sencer perquè, tot i que lògicament ens dol perdre una final, ara volem seguir competint tant a la lliga com en competició europea", explica el tècnic Èris Surís sobre una eliminatòria que s'acabarà de decidir la setmana vinent, dijous 14, a Fontajau.