L´Asvel Lió que ha fet gran Tony Parker

Quatre dies més tard de la seva derrota a la final de Copa contra el Perfumerías Avenida a Vitòria, i arrossegant-ne encara la factura afegida per la baixa de Julia Reisingerova, l'Spar Citylif Girona té aquest vespre una altra cita clau de la temporada en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup a la pista del líder de la lliga francesa, l'Asvel Lió (20.00). «La plantilla està minvada físicament perquè tenim tres jugadores tocades just abans de jugar contra el líder de la lliga francesa, que és la més física d'Europa, però anímicament l'equip està sencer perquè, tot i que lògicament ens dol perdre una final, ara volem seguir competint tant a la lliga com en competició europea», explicava ahir el tècnic de les gironines sobre un partit que a banda de la baixa de Reisingerova, no ha viatjat a França per la revinclada al genoll que es va fer en la primera part de la final contra l'Avenida, és conscient que Nadia Colhado (lligaments de la mà dreta) i Núria Martínez (espatlla) continuen lluny del seu estat físic òptim.

L'absència de Julia Reisingerova agafar més rellevància en ser competició europea perquè, a diferència del que passa en Lliga o el passat cap de setmana a la Copa, Èric Surís no podrà comptar amb Leia Dongue per un excés de passaports extracomunitaris. Així, en el joc interior, el tècnic de l'Uni tindrà avui només a la tocada Colhado, Hampton i Bea Sánchez per jugar contra un Lió que, precisament, té dues de les seves millors jugadores per dins: la brasilera Clarissa Dos Santos i la canadenca Michelle Plouffe. «Qui es pensi que vam tenir sort que ens toqués el Lió és que no coneix la realitat del bàsquet europeu, són els líders de la lliga més física d'Europa davant del Bourges que és un gran equip d'Eurolliga, ara mateix està jugant els quarts de final; i equip com el Landes de la Celine Dumerc o el Villeneuve amb Shante (Evans) i Magaly (Mendy) estan a mitja taula....», apuntava un Èric Surís sobre un Asvel Lió que, en poc temps, s'ha convertit en un «gran» del bàsquet francès de la mà de l'experiència, i els diners, del veterà base francès de l'NBA Tony Parker. Després de mitja vida als Sant Antonio Spurs, quatre cops campió de la lliga nord-americana, Parker esgota ara la seva carrera com a jugador als Charlotte Hornets. Al mateix temps, però, des de fa una mica menys de dos anys, Tony Parker és el president de l'Asvel Lió, club que s'ha proposat convertir en un referent del bàsquet europeu tant en categoria masculina com femenina.

L'equip masculí també va líder a la lliga francesa i demà, divendres, juga el segon partit contra l'Andorra en la sèrie de quarts de final de l'Eurocup. En el femení la trajectòria és semblant. Parker, que compta també amb l'ajuda en el projecte del seu company als Charlotte Hornets Nicolas Batum, es va fer càrrec de l'Asvel el març del 2017. Llavors, el Lió estava abocat a jugar les eliminatòries per la permanència a la màxima divisió francesa i Parker va moure peça fitxant l'entrenador del llavors líder, Valery Demory (Montpeller), i a una jugadora: Ingrid Tanqueray. Els dos continuen a la plantilla que avui s'enfrontarà a l'Uni. La temporada passada, amb l'ex-Girona Haley Peters de màxima anotadora, el Lió ja va deixar les angoixes de lluitar per la permanència i es va classificar per jugar una competició europea. Aquest any van líders a la lliga i disputen els quarts de final de l'Eurocup, però, així sí, igual que l'Uni, arriben a la cita després d'una decepció a la Copa: van perdre dissabte en semifinals contra el Bourges (79-60 amb 14 punts de l'aler pivot canadenca Michelle Plouffe).

«Tenen moltes jugadores d'alt nivell, en aquests moments segurament la que més està destacant la brasilera Clarissa Dos Santos, però també hi ha Julie Allemand que ja hi vam jugar fa dos anys contra Castors Braine que és una internacional belga amb molt nivell, Clark, Plouffe...», desgranava Surís sobre un Lió a qui «li agrada córrer que anota molts punts i que apuja molt el nivell físic tant en defensa com en atac».