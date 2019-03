El CPA Girona guanya el Campionat d'Espanya per davant del CPA Olot

Primer va ser a Fontajau. Després, a Reus. I a la tercera, a Guadalajara, el CPA Girona s'ha tornat a enfilar al capdamunt del podi, apuntant-se un nou títol en un 2019 que, de moment, és per emmarcar. Aquest cop la coreografia 'Bacterium' li ha donat el Campionat d'Espanya en grups de xou al conjunt gironí, que ha tornat a classificar-se per davant del CPA Olot.

Malgrat patir una caiguda d'una de les patinadores, l'actuació coral del CPA Girona ha convençut als jutges, que l'han puntuat amb un 94,4 com a nota global. Més que el 92,5 del CPA Olot. Tot i millorar el seu 'No em tallis les ales' i protagonitzar una bona coreografia s'ha hagut de conformar amb la segona posició. Tant un equip com l'altre es classifiquen directament per l'Europeu que es disputarà a Itàlia i el Mundial que tindrà lloc a Barcelona.

En aquest vídeo podeu veure les actuacions del campionat (Olot i Girona han actuat en el darrer tram)