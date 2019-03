El Bàsquet Girona visita el Zornotza amb l'objectiu de sumar la seva primera victòria de la segona fase

Dos partits de la segona fase i dues derrotes. El balanç del Bàsquet Girona en la lluita per l'ascens a LEB Or és molt negatiu per a l'equip que entrena Quim Costa que, després de les derrotes a Pamplona i a Fontajau contra el Marín gallec, arriba amb certes urgències al partit d'aquesta tarda a Amorebieta contra el Zornotza (18.30). «No hem començat gaire bé la segona fase, abandonant una mica la línia que portàvem i no acabem de trobar ni el ritme ni les sensacions; anirem a la pista del Zornotza amb tota la intenció de guanyar», explica Quim Costa sobre el duel contra un rival que, com ells, també ha perdut els dos primers partits d'aquesta segona fase: a la seva pista contra l'Alacant (78-91) i a fora contra el Villarobledo (72-67).

«És un equip que s'ha reforçat amb un jugador interior físicament potent (el romanès Cristian Uta, de 2,10 d'alçada) mentre que el seu joc exterior es fonamenta en el base i l'escorta, que són els que porten la veu cantant», apunta Quim Costa sobre un Zornotza on destaquen molt el base liberià Saah Nimley (22 punts fa dues setmanes contra l'Alacant) i l'aler pivot Kevin Bercy (17 punts i 7 rebots de mitjana al llarg d'aquesta temporada).