L´Espanyol perd dos punts a deu minuts per al final del partit

L'Espanyol va perdre dos punts a l'estadi de l'Athlètic Club (1-1) a falta de deu minuts per al final del partit que va inaugurar la jornada 27 de la Lliga Santander com a conseqüència d'un cop de cap de Raúl García que va servir per neutralitzar el gran gol dels visitants, que es van avançar als deu minuts. L'equip de Gaizka Garitano, que només ha perdut un partit des de la seva arribada, va haver de remar contra corrent des de ben aviat -sotmès per un bon espa­nyol-, però va ser capaç de connectar-se a temps al partit per esgarrapar l'empat i seguir més a prop d'Europa que del descens, el que és un premi tal com havia començat la temporada.

El mateix li passa a un Espanyol que suma sis jornades sense perdre -dos victòries i quatre empats- i totes elles des que va arribar al club el xinès Wu Lei, l'arquitecte del 0-1 a San Mamés. Ahir sense el seu «home gol» Borja Iglesias, va ser el moment de Ferreyra, que va començar a justificar el seu recent fitxatge amb una encertada rematada.