Maverick Viñales aconsegueix la primera pole a Losail

El pilot català de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha firmat una espectacular Q2 per fer-se amb la seva primera pole de la temporada, de cares al Gran Premi de Catar, per davant d'Andrea Dovizioso (Ducati) i Marc Márquez (Repsol Honda).

Viñales, guanyador a Catar en 2017, comença de nou amb força un Mundial on vol incloure la seva Yamaha en la lluita. El de Figueres ha plantejat una gran estratègia i ha aconseguit la pole amb un temps de

1:53.546. La jornada ha estat marcada per moltes caigudes, enmig de les queixes dels pilots per l'hora (tard) i el fred.

La Yamaha s'ha endut el primer pols d'un Mundial que defensa Márquez. El triple vigent campió arribava com a favorit però no ha tingut la mateixa fortuna de divendres. El de Cervera ha començat lluny en el primer intent i en el segon no li ha funcionat la roda de Danilo Petrucci.

Márquez s'ha tingut que conformar amb la tercera posició en la graella, a quasi dos dècimes de Viñales i només una milèssima pitjor que Dovizioso. Per la seva banda, l'altra Repsol Honda continua posant-li les coses difícils a un Jorge Lorenzo que ha patit dues caigudes en el dia i que sortirà quinzè.