Viñales vol convertir-se en alternativa a Marc Márquez

En el món del motociclisme molts assenyalen Maverick Viñales com una de les grans alternatives a Marc Márquez aquesta temporada, però el pilot empordanès de Yamaha s'ha volgut treure pressió abans de l'inici del campionat d'aquest cap de setmana a Qatar: «Els nostres competidors són molt forts, però anem tancant aquesta escletxa a poc a poc. Hem de triar de la manera adequada tots els element tècnics de la moto, però hem demostrat la nostra rapidesa en diferents circuits i això és important. Estic molt satisfet de començar al nivell que volia començar» va valorar Viñales en la roda de premsa oficial prèvia a l'estrena del campionat.

La nova parella d'Honda amb Jorge Lorenzo agafant el lloc de Dani Pedrosa com a company de Marc Marquez és sens dubte la principal atracció d'una graella on, a banda d'Andrea Dovizioso (Ducati), només l'equip oficial de Yamaha, amb Maverick Viñales i un Valentino Rossi encara amb ganes de ser protagonista als seus 40 anys, semblen disposats a complicar el títol del pilot de Cervera.

Respecte al treball de pretemporada, Viñales va remarcar que han «treballat molt per canviar la configuració de la moto». «En pretemporada vam començar amb una posada a punt una mica fluixa i hem resolt el problema. Com sempre, guanyes en algunes àrees i perds en altres. Hem de trobar un equilibri per veure com guanyar més», va valorar l'empordanès.