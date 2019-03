El Bordils topa amb la solidesa del líder Nava al Blanc-i-verd

El Nava no va donar opcions al Bordils al Blanc-i-Verd.

El Bordils va caure al Blanc-i-verd davant el primer classificat de la lliga, el Nava, per 21-26, en un partit en el qual els visitants no van donar cap marge als homes de Sergi Catarain que, tot i així, van estar ben posats durant tot el duel i van donar la cara en tot moment.

El líder va voler començar el partit sense especular i amb tres minuts i mig ja havia posat terra de per mig amb una diferència de tres gols (1-4). Els locals ho van intentar, però després del 6-8 rondant el quart de joc ja no es van poder posar en cap moment a menys de tres gols dels rivals. Abans, Esteve Ferrer havia estat desqualificat per llançar un penal a la cara del porter, i això va penalitzar molt al conjunt local que va haver de jugar la resta de matx sense una referència clara en atac degut a les baixes.

Així, els de Catarain van anar tot el partit a remolc, però no es van deixar anar. Això va fer que els segovians poguessin guadir de diferències prou àmplies com per relaxar-se i afrontar la resta del partit amb més tranquil·litat.

Al descans, el resultat era de 10-14 i en la represa els blanc-i-verds es tornarien a posar a tres gols (13-16), però un parcial d'1-4 deixava el partit molt encarrilat per visitants (15-21). Els segovians mantindrien aquest avantatge de sis gols amb el 20-26, però Marc Comibs va marcar el definitiu 21-26 a mig minut pel final.