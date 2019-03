Còmoda victòria de l´Uni sobre el Ferrol, cuer de la lliga

El Ferrol no jugarà la temporada vinent a Lliga Femenina-1. Amb només tres victòries en tota la temporada, les gallegues tenen la permanència gairebé impossible. No impossible, però sí que molt poc probable és que el cuer de la lliga sigui capaç de batre a l'Spar Citylift per molt que les gironines juguin sense Reisingerova, la lesió al genoll que es va fer a la final de Copa no sembla que s'hagi d'oblidar ràpida, amb Núria Martínez tocada de l'espatlla i la malmesa mà de Nadia Colhado demanant a crits que la deixin descansar d'una vegada.

Es tractava de guanyar i, al mateix temps, no carregar de minuts a les jugadores més masegades físicament. I així ho ha fet l'Uni que ha superat el cuer per 60-47 amb només 6 minuts en pista de Nadia Colhado, entre el primer i el segon quart, i amb prou feines 15 per a Núria Martínez, Laia Palau, Gabby Williams i Keisha Hampton. Les gironines han arribat a guanyar per 25 punts de diferència al final del primer quart, però, amb minuts per a les joves, l'Spar Citylift no ha acabat de fer sang (60-43) conscient que dijous toca rematar la feina contra l'Asvel Lió a l'Eurocup i diumenge arribarà una altra de les grans cites del curs amb la visita en lliga a la pista del Perfumerías Avenida.

Les zero faltes personals, ni una per tallar un contracop o per impedir un bàsquet fàcil, del Ferrol en el primer quart deixen clar que l'Uni tampoc ha començat el partit buscant la cistella contrària amb molta voracitat. Surís ha apostat per jugar amb Dongue de sortida però les mancances del rival, on només la pivot nord-americana Cheslek ha demostrat una mica de consistència, han evitat que l'Uni, i també l'ambient de Fontajau, hagi anat entrant en el partit de manera progressiva.

Els primers tres punts d'una desencertada en atac Gabby Williams han forçat que l'entrenadora visitant, Sandra Prieto, hagi hagut demanar temps mort poc després que el segon quart, el triple de la nord-americana posava el 23-14 en el marcador, i un altre triple, en aquest cas de Núria Martínez, ha aixecat la diferència al descans (37-22) després d'uns minuts on Helena Oma (12 punts i 13 rebots al final del partit) ha apujat una mica el nivell d'intensitat.

Amb una temporada com la del Ferrol, amb el descens convertit en virtual des de fa setmanes i matemàtic d'aquí a ben poques jornades, no venir-se a baix a mig partit ha de ser molt complicat. Només ha calgut que l'Uni hagi augmentat una mica la seva intensitat defensiva perquè les gallegues hagin descobert totes les seves mancances. Un triple de Natalia Rodríguez només de començar i un bàsquet de Cheslek, després d'un descuit defensiu de Dongue, han estat l'única producció ofensiva del Ferrol en tot el tercer quart.

Cinc punts que han deixat el partit vist per sentència amb Èric Surís fent entrar molt més aviat del normal a les joves Aina Martín, autora del triple del 50-27 poc abans del final del període, Laia Moya només començar els últims 10 minuts i Júlia Soler a 5 per acabar. El Ferrol ha aprofitat la situació per maquillar una mica el resultat final fins al 60-47 final.