El Peralada ha sumat aquest migdia una important victòria al camp de l'Ebro que li permet agafar impuls a la classificació del grup tercer de Segona B. A la primera part Santi Bueno ha avançat els empordanesos després d'un corner servit per Boselli (min. 28). A la represa Pachón ha sentenciat fent el 0-2 al minut 61 aprofitant una pilota morta dins l'àrea pentinada per Bueno després d'una falta servida per Boselli.