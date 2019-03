Una mala segona part castiga el Bàsquet Girona

El Bàsquet Giorna va tornar a perdre a la pista del Zornotza (89-66) en un partit que es va decidir en els últims 20 minuts. El conjunt entrenat per Quim Costa encara no sap el que és guanyar en els tres partits que ha disputat en la fase d'ascens a LEB Or i es complica poder estar entre els cinc equips que lluitin per pujar.

Com la setmana passada a Fontajau davant el Peixe Galego, el partit va ser molt igualat en els primers 20 minuts. Cap dels dos equips podia agafar una diferència prou àmplia per poder afrontar el que quedava de duel amb les garanties suficiets com per poder emportar-se el triomf. Tot i així, els de Quim Costa van poder marxar de quatre punts abans d'arribar al descans (40-44).

Va ser en els últims cinc minuts del tercer període que va girar el partit. Un parcial de 14-0 a favor dels bascos va fer canviar el partit per complet i es va passar del 47-49 al 61-49. Els dotze punts en contra van ser massa perquè el Bàsquet Girona es pogués recuperar d'aquest dur parcial i la mínima diferència que va tenir a partir de llavors va ser d'onze punts (67-56) a l'inici del quart període. Però la segona part gironina no va ser bona i van acabar perdent de forma contundent per 23 punts de diferència (89-66).