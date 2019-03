Més d´un miler i mig de dones participen en la jornada de l´esport femení

Un total de 1.600 persones han participat aquest matí a la setena edició de l'esport femení que s'ha celebrat a Girona. Dones de totes les edats han pogut provar diferents disciplines esportives i també s'ha pogut conèixer de primera mà l'experiència de diferents esportistes.

Des de l'organització estan contents per com s'ha desenvolupat la jornada, ja que durant tot el matí ha anat passant gent per les rodalies de Plaça Catalunya, on es podien provar les diferents activitats. Destaquen, sobretot, la participació de mares, que volen ser referents per les seves filles i demanen més implicació per part del públic adolescent.

També han assegurat una nova edició pel pròxim any, ja que és una iniciativa que s'ha anat consolidant amb el pas dels anys.