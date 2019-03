La confirmació davant dels grans

La victòria fora de casa havia d'arribar més d'hora que tard. L'Olot va confirmar ahir el seu bon estat de forma derrotant a tot un Lleida Esportiu (0-1), un dels gegants de Segona B, que quedava tocat després de topar amb la derrota, que els deixa fora de les places de promoció d'ascens. Una jornada més, els homes de Raúl Garrido han estat a l'alçada d'un rival exigent del qual s'han pogut desfer portant la iniciativa del joc en tot moment. Els de la Garrotxa han vist premiada la seva gran posada en escena a la segona part amb un gol d'Hèctor Simón. El capità transformava una jugada procedent d'un servei de banda per trencar la mala ratxa com a visitants. Per fi arribava l'encert a porteria i un cop més Ginard donava confiança sent una assegurança sota els tres pals.

El Lleida volia anar per feina i ben aviat va advertir amb una acció ofensiva que la defensa olotina refusaria agafant la paella pel mànec. A mesura que passaven els minuts, l'Olot creixia i es mostrava més còmode sobre el terreny de joc. Masó va advertir al minut 18 amb un cacau que Pau Torres deixaria en un no res. El perill a la porteria rival va generar el punt d'adrenalina necessari per no afluixar i seguir amb el domini de la pilota, però sense deixar de controlar la situació. Marc Mas va superar el porter del Lleida abans d'arribar al descans, en un gol que l'àrbitre anul·laria per suposat fora de joc. El davanter va tornar-ho a intentar sense sort amb una fuetada que sortia llepant la porteria.

A la represa, el Lleida va aprofitar les primeres jugades per dir alguna cosa però Ginard ho va impedir. El porter mallorquí va destacar evitant una rematada de cap dels rivals amb solvència. I, si no, era Pep Chavarría qui treia l'esfèrica de la línia de gol en una acció molt perillosa a pilota aturada dels lleidatans. Quan potser semblava que el Lleida generava més perill, Hèctor Simón va encarregar-se de donar un sospir al seu equip amb el gol de la victòria. En una jugada de banda, servida per Albert Blázquez, el figuerenc Pedro del Campo va fer una gran assistència al capità, que va enganxar la pilota al cor de l'àrea per superar Torres. El Lleida va seguir insistint, però la solidesa dels olotins va segellar un triomf 0-1 que fins i tot es podria haver ampliat.