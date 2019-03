L'esport femení guanya pes

Unes 1.600 dones van participar ahir al matí en la setena edició de la jornada de l'esport femení que es va celebrar a Girona. Dones de totes les edats van poder provar diferents disciplines esportives i també van poder conèixer de primera mà l'experiència de diferents esportistes. Des del futbol, fins als escacs, passant pel handbol, el rugbi o el piragüisme al riu Onyar -una de les activitats estrella d'aquest any-, van ser alguns dels diferents esports que van poder practicar les assistents. També van tenir gran èxit les activitats paral·les com el rollerski, una activitat força innovadora que consiteix a fer esquí sobre asfalt i que va agradar molt entre el públic. «La diferència amb anys anteriors és que hi havia moltes mares fent esport amb les seves filles i també per compte propi. Les dones agafen consiència que han de ser referents per a les seves filles», deia l'organitzadora, Olga Praderas.

Aquest any s'han sumat diferents esports, com l'akido o el futbol sala i, tot i que l'espai és limitat, «estem oberts al fet que entrin més disciplines esportives en la jornada». Des de l'organització destaquen, sobretot, l'augment de participació de dones immigrants «perquè creuen que a través de l'esport es poden socialitzar» i també estan molt contents amb l'inclusió, aquest any, de ciclisme adaptat, que dona l'oportunitat de practicar esport a totes aquelles persones amb discapacitat. De cara a propers anys «volem tenir més disciplines d'esport adaptat».

En l'edició d'enguany també ha estat novetat la participació del col·legi de psicòlegs, que va fer diferents xerrades a esportistes sobre la concentració prèvia abans d'un partit. També van ser noves respecte a anys anteriors les entrevistes a esportistes, petites i grans, que van explicar les seves experiències.

La jornada de l'esport femení ja s'ha consolidat definitivament a Girona perquè any rere any va sumant gent, tot i que reclamen «més participació del públic adolescent». Tant l'organització com les institucions col·laboradores estan molt contents de com s'ha desenvolupat la jornada. «L'any que ve ho tornarem a fer», afirmaven des de l'organització després de l'èxit d'aquest any, en què han superat el rècord d'assistència.