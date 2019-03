El Llagostera ensenya la seva força i torna a situar-se segon

El Llagostera va sumar la segona victòria consecutiva i ascendeix a la segona posició, a cinc punts de l'Hospitalet -que va perdre contra el Santfeliuenc per 3 a 1-, gràcies al seu cop de geni contra un Martinenc lluitador (1-3) però que es va haver de rendir davant del caràcter dels homes d'Alsina. Només començar, Pol Gómez va donar mostres de la seva qualitat a pilota aturada i, amb una canonada imparable, va situar la pilota al fons de la xarxa del cuer de la categoria, que en cap moment ho va semblar.

Només ha guanyat dos partits durant el curs, però el Martinenc encara planta cara i té molt millor plantilla del que es podria intuir. Per això la victòria té tant mèrit, perquè quan podia haver abaixat els braços pensant que el partit cauria pel seu propi pes, no ho va fer. Se'l va haver de treballar; més encara amb el gol de Velasco, que posava l'empat just a l'inici del segon temps. Qualsevol altre equip s'hauria espantat. Però no aquest Llagostera, que referma les seves opcions a tot, i que va donar dos cops de gràcia que van valer els tres punts: el primer, una rematada de Gil Muntadas a la sortida d'un córner; i el definitiu, d'Antoni Cunill, que abans havia xutat al travesser -Moussa ho va fer al pa-, aprofitant una pilota morta en un altre córner, quan el Martinenc jugava amb 10.