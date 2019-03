Obertes les inscripcions de la I Jornada d´Esport i Salut de Diari de Girona

La I jornada d'Esport i Salut de Diari de Girona se celebrarà el proper dijous 4 d'abril a l'Auditori de Girona, en plena setmana mundial de l'activitat física, a partir de les sis de la tarda, i comptarà amb el patrocini d'AndBank, Nous tràmits, Urbinium, Oliva Motor Girona i la Universitat de Girona. L'entrada és gratuïta, tot i que cal tramitar una inscripció prèvia en aquest enllaç.

En els darrers anys, creix la pràctica d'esport amb gran demanda física (marató, ciclisme de llarga distància, carreres de muntanya, triatlons, etc) entre la població. És beneficiós fer esport d'alta intensitat? Quins són els límits? Puc començar a fer esport a partir dels 30, els 40 o els 50? Quines precaucions he de prendre? Aquestes i moltes altres preguntes seran les que es tractaran al llarg de la jornada.

Ramon Brugada és el cap de Cardiologia, director de la Unitat Clínica de Genètica Cardíaca i director del Laboratori de Diagnòstic Clínic de l'hospital Josep Trueta i de Santa Caterina. També dirigeix el Centre de Genètica Cardiovascular (Institut d'Investigació Biomèdica Girona - IDIBGI) i és professor titular de Medicina de la UdG, i director de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars. La seva conferència portarà per títol La febre de córrer i hi donarà consells sobre com afrontar la pràctica esportiva des de l' amateurisme sense posar en risc la salut i, per altra banda, beneficiant-se de les seves bondats.

Ivan Ibánez, especialista en Nutrició, Exercici Físic i Longevitat del Centre Longevitat Girona i responsable del Departament de Nutrició i Exercici Físic de la Clínica Planas de Barcelona, serà un altre dels convidats. Parlarà sobre la revisió que caldria que passés qualsevol persona abans de començar a fer esport, unes proves que ens ajuden a entendre millor com funciona el nostre cos i com podem millorar el rendiment o entrenar millor en funció dels nostres objectius. A més tractarà qüestions de nutrició i sobre els beneficis de l'esport per tenir una vida llarga i saludable.

Jesús Escosa, secretari general del Bàsquet Girona, també hi prendrà part. Parlarà sobre aspectes metodològics de l'entrenament per a la salut i la prevenció de lesions. Escosa havia sigut el preparador físic del CB Girona a l'ACB durant dotze anys i té una àmplia experiència en el món del bàsquet. Ara treballa en l'ambiciós projecte que promou Marc Gasol i que, amb un primer equip ja a la LEB Plata, aspira a tornar la ciutat a l'elit del bàsquet masculí.

L'impacte de les noves tecnologies també estarà present a la jornada amb la cofundadora i gerent de Wikiloc, Montserrat Jordi. Wikiloc és una plataforma col·laborativa en què una comunitat de 4,3 milions d'usuaris comparteix rutes amb fotografies i descripcions de tot el món. Es poden trobar més d'11 milions de rutes que pertanyen a 75 activitats diferents, en què destaquen ciclisme i senderisme.

També hi haurà una ponència de l'exciclista David Millar, autor del llibre P edaleando en la oscuridad, en el qual relata la seva experiència amb el dopatge, que li va costar una dura sanció de dos anys sense competir i que el va convertir en un fervent opositor a l'ús de substàncies prohibides. Com a punt final de la sessió, hi haurà la presència de l'atleta i esquiador gironí de curses de muntanya Toti Bes, de l'atleta banyolina Esther Guerrero, una de les grans especialistes del mig fons a Espanya, i del triatleta Nan Oliveras, que entre d'altres, ha estat campió d'Espanya elit en distància olímpica. Tots tres mantindran una conversa sobre com afronten la seva preparació i les competicions, i també l'evolució que han experimentat al llarg de la seva carrera esportiva. La jornada té el suport de la Càtedra de Malalties Cardiovasculars - Universitat de Girona (UdG), l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), el Bàsquet Girona, Esports Nabes, Wikiloc i el Centre Longevitat Girona. El programa complet es publicarà en les properes setmanes.