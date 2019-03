El ral·li Costa Brava escalfa motors per un cap de setmana apassionant a Girona

Girona acollirà aquesta setmana la que amb tota seguretat és la competició d'automòbils de carretera més multitudinària del país, el 67 Ral·li Moritz Costa Brava, prova que obre els campionats d'Europa, Espanya i Catalunya de Ral·lis Històrics, tant en Velocitat com en Regularitat. En aquesta 67 edició (que confirma a la cursa com la més antiga d'Espanya) els participants hauran de completar un recorregut total de 481,54 km, dels quals 139,95 seran de velocitat o regularitat, dividits en 10 trams.

RallyClassics ha reunit una extraordinària inscripció de 184 cotxes distribuïts en les categories convocades, un autèntic rècord i un regal per als milers de seguidors, que hauran d'estar en cada punt de visió que triïn més de 3 hores si volen presenciar el pas de tots els equips participants.

El gran interès que hi ha en tota Europa per participar en aquesta mítica prova de l'europeu de ral·lis, ha donat com a resultat aquest espectacular degoter d'inscripcions, una cosa que ja és habitual en les últimes temporades i que confirma a la marca Rally Costa Brava i tot el que l'envolta (organització, hospitalitat, carreteres, etc.) en la gran competició de clàssics del moment.

El Rally Moritz Costa Brava és, abans de res, un festival de cotxes amb magnificència, amb models que només poden veure's junts a Espanya en aquesta cursa: 16 Lancia (4 Rally, 2 Stratos, 10 Delta); 2 Audi Quattro; 3 Fiat 131; 3 Renault 5 Turbo/Maxi Turbo; 2 Opel Ascona/Manta 400; ni més ni menys que 33 Porsche, 21 BMW i Ford; 7 Alfa Romeo i multitud d'altres marques representades: Autobianchi, Citroën, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Seat, Subaru, Talbot, Toyota, Triumph, Volkswagen, Volvo€

En l'apartat de Velocitat, amb 66 cotxes, hi està inscrit un autèntic elenc de campions europeus d'aquesta especialitat, encapçalats per tres dels actuals campions en títol: el noruec Valter Ch. Jensen (BMW M3/Cat 4), l'hongarès Laszlo Mekler (Alfa Romeo GTAm/Cat 2) i l'italià Antonio Parisi (Porsche 911S/Cat 1). De fet, aquests tres pilots formen part del grup de grans dominadors de l'especialitat en els últims anys. Parisi suma 8 títols europeus i Jensen 5, noms gloriosos als quals s'uneixen altres antics campions continentals com Mats Myrsell (Ford Sierra Cosworth 4x4), Esa Peltonen (Toyota Starlet 1.3), Sverre Norrgard (BMW 2002 Ti), Ernie Graham (Ford Escort), etc.

Un punt i a part mereix l'italià "Lucky" (Luigi Battistolli), bicampió d'Europa i també dues vegades guanyador del Rally Costa Brava, que sortirà amb el núm. 1 disposat a rescabalar-se de la retirada de fa un any. Molt destacable és així mateix la presència del francès Jean-François Berenguer (BMW M3), autor d'una gran cursa el 2018, i de notables pilots com l'alemany Heinz-Walter Schewe (Porsche 911 SC), l'argentí Jorge Pérez-Companc (Ford Escort RS), l'italià Carlo Fiorito (BMW 2002 Ti), etc.

Pel que respecta a pilots estatals destaquen el bicampió espanyol i també guanyador del Rally Costa Brava, Daniel Alonso (Ford Sierra Cosworth 4x4), el també bicampió espanyol Antonio Sainz (Subaru Legacy 2.0 Turbo), Francisco Casas (Porsche 911 SC), Francesc Gutiérrez (Opel Ascona 400), antics pilots de ral·li ara dedicats completament als històrics com Gonçal Ambit (Lancia Delta HF Integrale), Manuel Muniente (Peugeot 309 GTI 16V), Jordi Ventura (Volkswagen Golf GTI), Enric Xargay (BMW 2002 Ti), Vicente Cabanes (Opel Manta GT/E) i un llarg etcètera.

L'apartat de Regularitat (espanyola i catalana) compta amb 76 cotxes inscrits i en aquesta modalitat es podrà veure una magnífica confrontació entre els millors pilots del Campionat d'Espanya contra els grans especialistes catalans. Així, Gorka Gorroño-Mikel Oleaga (Ford Escort 2000 RS), actuals campions d'Espanya de Regularitat Sport, i Francisco Martínez-Adrián Pueyo (Volkswagen Golf GTI) llorejats en la modalitat de Regularitat, sumaran les seves forces amb Jaime Carbonell-Enrique Carbonell (Volkswagen Scirocco), subcampió d'Espanya de Regularitat Sport; l'equip amb millor palmarès nacional: José Ramón Campos-Raúl Gutiérrez (Lancia Delta Ingtegrale 16V), tercers d'Espanya en Regularitat Sport de 2018 però campions en 2017, 2016, 2015, 2014 i 2013; Santiago Sánchez-Pedro López (Peugeot 309 GTI 16V), Carlos Javier Jorge Rodríguez-Sergio Marrero (Porsche Carrera 3.0 RS), Josep Maria Molas-Albert Sánchez (Ford Escort 2000 RS), campió d'Espanya de Regularitat 2017 i 2016, etc.

Finalment i en l'apartat Legend, on participen vehicles de competició però únicament com a exhibició, 42 són els equips inscrits amb una varietat de mecàniques realment interessant: 2 Lancia Stratos (Jordi Pons, Pedro Piñero), 2 Lancia Rally 037 (Xavier Piña, Bernardo Cardín), 2 Audi Quattro (Paco Codinach, Adam Marsden), 3 Renault 5 Turbo/Maxi Turbo (Neil Brighton, Gabriel Reyes, Joan Palà), 2 Lancia Delta Integrale (Ellis Mendelson, Ramon Sallés), 1 Fiat 131 Abarth (Lino Zanussi), diversos Mitsubishi Lancer i Carisma, Ford Sierra RS Cosworth, mitja dotzena de Porsche 911, 4 Ford Escort RS i un llarg etcètera que sorprendrà els espectadors per la seva qualitat i espectacularitat.

Com en les últimes edicions, la base del 67 Rally Moritz Costa Brava estarà situada a la ciutat de Girona (La Copa i Domeny-Fontajau), amb l'Hotel Gran Ultonia com a base de la cursa i sala de premsa. Les verificacions administratives tindran lloc a l'Hotel Gran Ultonia i les tècniques es repartiran entre Autopodium (Girona) i el Pavelló Municipal Girona-Fontajau.

El parc tancat per totes les categories està situat en l'aparcament La Copa. L'itinerari s'obrirà el divendres dia 15, a partir de les 15h45 per als Legend i a les 17h30 per a la resta d'equips de Velocitat i Regularitat, des del podi situat a l'Avinguda Ramon Folch de Girona. Aquesta primera etapa serà gairebé com un aperitiu: 1 tram a doble passada, "Els Àngels" (15,678 km), la primera amb llum del dia i la segona nocturna, en total 31,356 km de velocitat.

La segona etapa, la més llarga de la prova, transcorrerà el dissabte 16 de març i arrencarà a les 8 hores des de La Copa, per disputar d'una tirada els primers quatre trams de la jornada: "Osor" (12,231 km), "Collsaplana" (16,135 km), "Grions" (10,195 km) i "Cladells" (15,737 km). Un re-agrupament i posterior assistència d'una hora en la zona Domeny-Fontajau de Girona serà l'avantsala del segon bucle, que constarà d'una segona passada pels mateixos trams disputats al matí per a finalitzar en el podi de l'avinguda Ramon Folch, des d'on havia començat la cursa, a partir de les 19h.