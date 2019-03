El jugador número 12 del Palamós

alten pocs minuts perquè comenci el partit entre el Palamós i el Can Vidalet, i un munt de persones entren al vestidor del degà. En aquesta ocasió, les últimes consignes de Javi Salamero abans que els seus futbolistes saltin a la gespa del Nou Estadi també seran escoltades pels familiars i amics dels jugadors. La sorprenent iniciativa del cos tècnic del Palamós va funcionar de meravella perquè el crit de guerra conjunt del munt de persones que s'aplegaven allà i que van fer petit el vestidor local va esperonar l'equip, que va acabar guanyant per 2-0.





Els vestidors són temples sagrats, espais poc més que inviolables pels entrenadors i futbolistes, però, el passat diumenge, Javi Salamero va voler fer una excepció i fins i tot va permetre a la televisió del club, Degà TV, enregistrar imatges d'aquell moment. I quines són les paraules que va expressar Salamero mentre jugadors, familiars i amics feien pinya en els instants previs al matx? «Anem a fer que aquest partit no sigui l'últim sinó únic, gaudim amb la fe i la il·lusió de la gent que ens estima». Acte seguit, el capità David Cano va cridar «un, dos, tres» i la resta de companys i el convidat jugador número 12 van exclamar: «Palamós!». La injecció de moral d'haver fet conjuntament el crit de guerra amb familiars i amics va arribar als jugadors, que gràcies al triomf per 2 a 0 mantenen vives les seves aspiracions d'ascens.El tècnic Javi Salamero va expressar al final del partit el perquè d'aquesta acció motivadora: «Ho vam sentir així, sabíem que un empat o una derrota volia dir l'últim partit», i per aquest motiu, segons l'extècnic del Girona, «l'havíem de convertir en una cosa especial i única, i així ha sigut gràcies a l'emoció de la gent que ens estima». L'entrenador del Palamós va dir que «és una iniciativa que vaig proposar al cos tècnic i que de seguida va obtenir una bona rebuda». Segons Salamero, «els jugadors no en sabíen res, però crec que permetre's alguna llicència quan estàs orgullós del teu equip ho mereix».Pesos pesants del vestidor palamosí com el capità David Cano o el porter Quintanas van valorar molt positivament l'ajuda extra d'amics i familiars en el crit de guerra i l'arenga prèvia al partit. El defensa palamosí David Cano va explicar que «a en Javi li agraden molt aquestes coses i vol que tothom se senti partícip d'allò que fem». Segons el capità groc i blau, «la victòria no només és dels que juguen sinó dels que no ho fan, d'aquells que animen des de la grada, del cos tècnic, directius, treballadors, la premsa local...».Per la seva banda, el porter Albert Quintanas va reconèixer que iniciatives com la del crit de guerra conjunt «són detalls que agraden perquè et permeten sentir l'escalf de la gent i és bonic i gratificant». Al final del partit va admetre que «he quedat sorprès de veure a tanta gent, però ha estat agradable i ens ha anat molt bé». El Palamós és tercer, amb 42 punts, a 9 de la plaça de promoció del Vilassar i a 10 del Girona C, líder.