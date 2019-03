Julia Reisingerova es pot perdre els partits contra el Lió i el Perfumerías

Les temporades en bàsquet femení, i més una com l'actual, que va començar més tard del que és habitual per la disputa del Mundial, són extremadament curtes i compactades. Això provoca que els equips, com l'Spar Citylift Girona, que combinen Lliga i competició europea tinguin molt poc marge de descans i escassa capacitat de recuperació de cops, desgast i lesions diverses. L'Uni va tenir uns mesos de gener i febrer molt carregats i, ara, després del moment àlgid de la Copa a Vitòria, està immers en un altre moment clau de la temporada: dijous pot confirmar una històrica classificació per a les semifinals de l'Eurocup i diumenge a la pista del Perfumerías Avenida en un partit que, segurament, decidirà el factor pista a la final de Lliga. Dos partits clau en els quals té complicat jugar Julia Reisingerova perquè la pivot txeca continua amb dolor al genoll després del fort cop que va rebre en el segon quart de final de Copa en topar amb Erika de Souza. Les proves mèdiques han resolt que Reisingerova no té res trencat, però sí un fort cop (edema ossi) que li provoca dolor i que l'obliga, per reduir l'impacte de les seves pròpies passes, a caminar amb l'ajuda d'una crossa. Reisingerova ja no va jugar en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup a Lió, tampoc diumenge contra Ferrol, i l'evolució dia a dia marcarà la seva disponibilitat de cara a dijous i diumenge.

«És evident que hi ha un tema de desgast físic perquè la temporada està sent de molta tralla, amb molts partits i sense vacances, però també hi ha hagut un punt de mala sort perquè ara les principals tocades són per contusions», explica Èric Surís, que sap bé que, deixant Núria Martínez i la seva espatlla a banda, l'absència de Reinsgerova contra el Lió i el Perfumerías Avenida li donarien molt poc marge per dosificar Nadia Colhado i la seva malmesa mà dreta. Diumenge passat, contra Ferrol, la pivot brasilera només va jugar sis minuts, però Colhado ja venia de forçar per jugar la final de Copa (va tornar de Vitòria molt adolorida), i en el partit de Lió va oblidar-se dels seus problemes a la mà per fer un partit sensacional, 17 punts i 18 rebots, que van ajudar a deixar l'Spar Citylift Girona amb un peu i mig a les semifinals de l'Eurocup.



Els dubtes de l'Asvel Lió

La clara victòria de l'Uni en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup, 57-80 a Lió, s'explica pel gran partit de les gironines però, en part, també perquè les franceses no van poder comptar amb dues de les seves millors jugadores: la brasilera Clarisssa Dos Santos i la nord-americana Alysha Clark. Dues absències que es podrien tornar a repetir aquest dijous a Fontajau. Aquest passat diumenge, en el seu partit de la Lliga francesa, el tècnic Valery Demory tampoc va poder comptar ni amb Clark ni amb Dos Santos contra el Bretagne, vuitè classificat, amb qui van perdre a casa per un ajustat 86-87 que permet al Bourges retallar una mica les distàncies a la Lliga. El Lió segueix líder, però ara té el seu perseguidor a només una victòria. Sense dues de les seves referents, el Lió continua disposant de bones jugadores (Allemand, Plouffe, Tanqueray...), però sí que veu com la seva rotació queda molt reduïda. Contra el Bretagne, l'Asvel Lió va jugar només amb dues interiors; Plouffe i Badiane van estar 40 minuts en pista, i per fora, Allemand, Tanqueray i Salagnac en van jugar més de 30.