El Catalunya-Veneçuela vol omplir les 14.500 localitats de Montilivi

La Federació Catalana de futbol s'ha marcat el repte d'omplir les 14.500 localitats de Montilivi el proper dilluns 25 de març (21.00) en el retorn de la selecció catalana des de 2016. Catalunya s'enfrontarà a Veneçuela, situada al número 32 del rànquing mundial, i que estarà en plena preparació de la Copa Amèrica (de fet, el dia 21 té un duel contra l'Argentina al Wanda Metropolitano). Segons va confirmar el seleccionador Gerard López en la presentació que es va fer ahir al saló de descans del Teatre Municipal, el Girona hi tindrà, com a mínim, la representació del migcampista Àlex Granell, tot i que també hi apunten Pere Pons i Marc Muniesa. Mentre que per saber la convocatòria de Gerard caldrà esperar al dia 20, Veneçuela ja ha anunciat que vindrà amb els seus millors futbolistes, com Rondón (Newcastle), Rincón (Torino) o Yangel Herrera (Osca).

Montilivi ha sigut l'escenari escollit per la Federació pel retorn de la selecció catalana, que no actuava des d'un partit contra Tunísia (3-3) que, precisament, també es va jugar a Girona. L'estadi ha canviat molt des d'aquella data, quan l'equip encara era a Segona. «Ara tenim una gespa d'última generació i s'ha modernitzat la instal·lació», va recordar ahir Delfí Geli. Aquell duel va dur 9.200 espectadors a l'estadi i ara el repte és aconseguir omplir un recinte que s'ha ampliat fins les 14.500 localitats. Per això la Federació ha convidat tots els futbolistes federats de Catalunya i tots els presidents de clubs, que tenen fins avui per activar la seva localitat. Avui també es posen a la venda les entrades per al públic en general, al preu únic de 10 euros, 5 pels socis del Girona.

Àlex Granell, que als seus 30 anys complirà el «somni» de debutar amb el combinat català, va explicar ahir que «donat el moment polític que vivim, el partit engloba aspectes més enllà del futbolístic». Quan va saber que formaria part de la convocatòria per boca del mateix Gerard López va afegir que «m'omple d'orgull. És una gran felicitat. Fa temps que visc moments memorables que recordaré per sempre, i aquest serà un d'ells». Gerard va recordar que Girona és un lloc especial per a ell «perquè aquesta va ser l'última samarreta que vaig vestir com a jugador» i va destacar que «aquells eren altres temps i ara m'agrada veure'l estabilitzat a Primera Divisió i sent un referent del futbol català».

Un dels aspectes que més es va destacar va ser que per primera vegada Catalunya jugarà en dates FIFA, cosa que fa que amb les lligues aturades pels duels internacionals, el ventall de jugadors per escollir sigui molt ampli. «Després de tres anys sense partit de l'Absoluta masculina, hem aconseguit organitzar-lo i fer-lo en data FIFA. Tindrem una selecció molt competitiva contra un rival de gran nivell», va destacar el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras. «Segur que tindrem una convocatòria molt competitiva. És l'escenari i el moment ideal per recuperar aquest partit contra un rival important», va reblar Gerard.

El president del Girona, Delfí Geli, per la seva banda va agrair la confiança de la FCF perquè Montilivi, un estadi «preparat per rebre un partit d'aquestes característiques», sigui l'escenari del primer partit de la selecció catalana des 2016, quan el combinat va perdre en penals contra Tunísia, també a l'estadi. Per la seva banda l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas va dir: «En els moments excepcionals que estem vivint, poder acollir la selecció catalana i fer visible que és evident que Catalunya és capaç de ser un país normal, ens fa sentir profundament orgullosos». A l'acte també hi va intervenir Josep Pujols, representant territorial a Girona de la Secretaria General de l'Esport: «Ens honora que la selecció vingui a Girona».