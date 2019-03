El sostre europeu del bàsquet català

«Dijous es pot aconseguir una fita històrica, tant per l'Uni com pel bàsquet femení català. Us ho perdreu?». Aquesta pregunta llançava a les xarxes socials un dels membres de l'actiu grup d'animació de l'Spar Citylift Girona GirUNIns, Àngel Martí, després de recordar que demà al vespre a Fontajau les jugadores entrenades per Èric Surís es poden convertir en el primer equip català de la història que arriba a unes semifinals de competició europea en bàsquet femení. La clara victòria de la setmana passada a Lió, 57-80 a la pista de l'Asvel Lió en l'anada dels quarts de final, va deixar les gironines amb un peu i mig en unes històriques semifinals que superen tot el que s'havia fet fins ara en el bàsquet català femení. La temporada passada, l'Spar Citylift Girona ja va fregar les semifinals, però un agònic tir de la montenegrina del Galatasaray Jelena Dubljevic en els darrers segons del partit de tornada a Fontajau que va acabar en un 67-72 va deixar sense premi la victòria gironina, una setmana abans, a Istanbul, a la pista del que acabaria sent el campió de l'Eurocup (62-65).

«Vam arribar a vuitens de final, després a quarts i ara ens agradaria pensar en unes semifinals», explicava a principi de temporada, just després de guanyar la Lliga Catalana, el director esportiu de l'Uni, Pere Puig, en un moment en què encara quedaven lluny moments complicats com les eliminatòries contra l'MBA Moscou en setzens de final o l'Szekszard en vuitens, totes dues resoltes amb remuntades a Fontajau després de les respectives derrotes a Rússia i Hongria. Ara, si demà l'Uni confirma que deixa fora l'actual líder de la lliga francesa (Asvel Lió), el club gironí haurà aconseguit el que mai van poder fer els grans equips històrics del bàsquet femení de Catalunya. El Mataró de principis de la dècada dels 70, que entrenava el després seleccionador espanyol Josep Maria Solà; el Picadero barceloní que comptava amb Damm com a patrocinador; el Sabor d'Abans tortosí de la base figuerenca Anna Junyer o l'UB Barça que a principis de la dècada dels 200o va guanyar dos títols de Lliga (el primer amb Laia Palau). Mai cap equip català de bàsquet femení ha arribat a les semifinals d'una competició europea tot i el domini, per exemple, del Sabor d'Abans, que, també sota la denominació de Caixa Tarragona, va guanyar quatre lligues espanyoles consecutives.

«És clar que és un orgull la sola comparació amb alguns equips com el Sabor d'Abans, que van deixar una empremta molt important», deia Pere Puig, que demà pot veure com el seu supera els quarts de final que van ser el límit de l'Ignis Mataró l'any 1972; del Picadero (Copa d'Europa) i de l'Hispano Francès (Copa Ronchetti) el 1976; un altre cop el Picadero el 1979 i del Sabor d'Abans el 1987. La temporada passada, Jelena Dubljevic va impedir que l'Uni trenqués aquest sostre, però demà l'Asvel Lió ho tindrà realment complicat per evitar-ho.